Üzümlü kek (Pamuk gibi yumuşacık) Cokukların bayıldığı tarif:  Pişirme taktiği

Üzümlü Kek (Pamuk Gibi Yumuşacık) Tarifi İçin Malzemeler;

3 yumurta.

1 .5 bardak yoğurt.

1 bardaktan az eksik sıvı yağ.

2 bardak toz şeker.

1 bardak kuru üzüm.

Yarım bardak damla çikolata.

Yarım bardak portakal kabuğu rendesi.

2 paket kabartma tozu.

4 bardak un.

Yumurta ve şekeri çırpma kabına alıp köpürene kadar çırpalım .

Ardından yoğurt ve sıvı yağı ilave edip çırpmaya devam edelim.

Un ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra çırpma işlemine devam ediyorsunuz .

En son damla çikolata, üzüm ve portakal kabuğunu ekleyelim kısa bir süre çırptıktan sonra margarin veya tereyağı ile yağladığımız kek kalbımıza un koyup kalıbın her yerine un sürüyoruz kalan unu döküyoruz.

Kek kalıbımızın dibine susam döküp kek malzemesini kalıba dökelim .

180° fırında yaklaşık 40 veya 45 dk pişirin kontrollü olun fırına göre değişir kürdan kontrolü yaptıktan sonra fırından çıkartalım .

İlk sıcağı çıkınca kalıptan çıkartalım misler gibi yumuşacık kekimiz hazır afiyet olsun

Kullanılan bardak 200 ml.

Cevizli Üzümlü Anne Keki Tarifi İçin Malzemeler;

2 adet yumurta

4/3 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

Vanilin

Kabartma tozu

Kuru üzüm.

Merhabalar hepimizin her zaman yaptığı bu kolay kek tarifini sizinle püf noktaları ile paylaşmak istedim. Bu kadar basit bir tarifin açıklama ve hazırlanış kısmı neden bu kadar uzun diyebilirsiniz. Umarım denerken ayrıntılara dikkat edersiniz ve kekinizi kabarmama, kalıba yapışma ve hamur tadı alma gibi sorunları olmadan kolay bir şekilde yapabildiğinizi görürsünüz.

Öncelikle yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpalım. Beyaz bir renk alıncaya kadar çırparsanız hamurunuz daha kabarık ve fosur fosur olacaktır. Hamur tadı gelmeyecektir.

Ardından süt ve yağ i ilave edelim. 3 dakika kadar çırpmaya devam edelim. Un kabartma tozu ve vanilini yavaş ekleyerek çırpalım. Fakat unlu malzemeyi ekledikten sonra uzun bir süre çırpmanıza gerek yok yine 3 dakika yeterli olacaktır.

Tahta veya silikon bir kaşık yardımı ile alttan üst kısma doğru karıştırırken bir yandan üzüm ve cevizi ilave ediyoruz.

İsterseniz sadece ceviz veya sadece üzüm de kullanabilirsiniz. Tahta kaşık kekin kıvamını korumasına yardımcı olacak.

Özellikle katı yağ ile yağlıyorum kalıbımı. Hem yağ tadı olmuyor hem de çıkması daha kolay oluyor kalıptan.

Yağlı kalıba döktüğümüz kekimizi yaklaşık 20 25 dakika fırını hiç açmadan altlı üstlü ayarda ve 170 derece de pişiriyoruz ve kesinlikle pişip pişmediğini kürdan yardımı ile kontrol ediyoruz.

Metal bir aparat değdiği zaman kek kabarmayacaktır. Kalıptan çıkarırken mutlaka kekin soğumasını bekleyin soğuyunca ters çevirin kek direk şeklini bozmadan çıkacaktır. Afiyet olsun.

Modern ve Kafeterya Usulü Kekin Püf Noktaları:

Geleneksel anne kekinin sade ve yoğurtlu/sulu yapısından uzaklaşıp daha yoğun, kafelerde bulabileceğiniz türden bir lezzet yakalamak için şu adımları izleyebilirsiniz: Yumurta ve şekeri rengi iyice beyazlaşıp köpük köpük olana kadar en az 5 dakika çırpın.Sıvı malzemelere ek olarak hamura 1 tatlı kaşığı kahve (çikolatanın tadını ortaya çıkarmak için) ekleyin. Unu ve kabartma tozunu mutlaka eleyerek ve spatula ile dıştan içe doğru söndürmeden karıştırın. Klasik kek kalıbı yerine kelepçeli kalıp veya tart kalıbı tercih edip üzerine ganaj veya çikolata sosu dökün.

Çocukların severek yiyeceği pamuk gibi yumuşacık bir üzümlü kek yapmak için; Malzemeleri çırpın, pişirin ve miniklere afiyetle yedirin.

Cevizli Üzümlü Kek Tarifi İçin Malzemeler;

3 adet yumurta.

1 su bardağı toz şeker.

Yarım su bardağı sıvı yağ.

Yarım su bardağı yoğurt.

Yarım su bardağı kırılmış ceviz.

2 yemek kaşığı un (üzümle karıştırmak için)

1 su bardağı kuru üzüm.

1 paket kabartma tozu.

1 paket vanilya.

2 su bardağı un (elenmiş)

Cevizli Üzümlü Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurta ve şeker çırpma kabına konularak mikser yardımı ile iyice çırpılır.

Bu karışıma sıvı yağ ve yoğurt da eklenerek tekrar çırpılır.

Azar azar un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek karıştırılır. Biraz akışkan bir kıvam olacaktır.

Bir kase içerisine ceviz ve üzümler konularak üzerine iki yemek kaşığı un ilave edilir. Ceviz ve üzümler iyice un ile karıştırılır.

Ardından kek hamurunun üzerine eklenerek spatula ile güzelce karıştırılır ve yağlanmış kalıba boşaltılır.

Önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında yaklaşık 40 dakika pişmeye bırakılır. Soğuduktan sonra kalıptan çıkartıp dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Üzümlü Kek Kaç Kalori? Üzümlü Kek Besin Değerleri

Üzümlü Kek Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 396 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Dilim (Orta) yani 60 gramlık miktarında Üzümlü Kek 238 kalori bulunmaktadır.

Mutfakta en çok dert yanılan "meyvelerin kek tabanına çökmesi" problemi, pastanelerin uyguladığı gizli tekniklerle tarih oluyor. Sadece 1 kaşıklık bir malzeme ile bu sorundan kurtulmak ve hem leziz hem de şık görünen bir kek elde etmek mümkün. Peki, nasıl?

Mutfakta fırından yeni çıkmış, mis kokulu meyveli bir kek hazırlamak gibisi yoktur. Ancak büyük bir hevesle hazırladığınız o vişneli, yaban mersinli veya çilekli kek fırından çıktığında büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Meyvelerin pişerken kalıbın tabanına birikmesi, alt kısmın ıslak kalmasına ve dilimlerken kekin dağılmasına neden olur. Evde pastane usulü, her lokmasında eşit meyve dağılımı olan pamuk gibi bir kek pişirmek aslında birkaç küçük fiziksel kuralı doğru yönetmekten geçiyor.

İşte meyvelerin yer çekimine yenik düşmesini engelleyecek, mutfaktaki başarı oranınızı artıracak profesyonel teknikler!

Meyveleri yıkayıp temizledikten sonra doğrudan hamura eklemek en sık yapılan hatalardan biridir. Meyvelerin üzerinde kalan su damlacıkları, pişerken buharlaşarak etrafındaki hamurun dokusunu bozar ve aşağı kaymasını hızlandırır. Bu yüzden meyvelerinizi yıkadıktan sonra bir kağıt havlu yardımıyla tamamen kurutun. Yüzeyde nem kalmaması, sonraki aşamada uygulayacağınız malzemenin tutunabilmesi için şarttır.

Tamamen kuruyan meyvelerinizi derin bir kaba alın ve üzerlerine tarif ölçünüzden ayırdığınız bir yemek kaşığı kadar un serpiştirin. Kabı hafifçe sallayarak unun tüm meyvelerin dışını ince bir tabaka halinde kaplamasını sağlayın. Bu yöntem, meyve yüzeyinde pürüzlü bir doku oluşturur. Bu pürüz sayesinde meyveler akışkan hamura tutunur ve fırın sıcaklığında bile dibe çökmek yerine hamurun içinde askıda kalır.

Meyveleri unladıktan sonra kapta veya meyvelerin üzerinde biriken fazla katmanı mutlaka arındırmalısınız. Bunun için meyveleri geniş bir süzgece alarak hafifçe eleyin. Eğer bu fazla un hamura doğrudan karışırsa, kek harcının sıvı-katı dengesini bozarak fırından sert ve kuru bir kek çıkmasına sebep olabilir. Eleme işlemi sayesinde hem meyveleriniz sabit kalır hem de kekiniz o yumuşak yapısını korur.

Unlanmış meyveleri kek harcına dahil etme zamanı geldiğinde mikser kullanımını tamamen sonlandırın. Hızlı çırpıcılar meyvelerin ezilmesine, sularını salarak hamurun rengini bozmasına neden olur. Meyveleri, fırına vermeden hemen önceki son aşamada harca ekleyin. Bir spatula yardımıyla, aşağıdan yukarıya doğru nazik hareketlerle katlayarak karıştırın ve bekletmeden kalıba aktarın.

Meyvelerin yerinde sabit kalmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri de hamurun kendi yoğunluğudur. Çok cıvık ve akışkan harçlar, unlama yapsanız bile ağırlığı taşıyamaz. Meyveli kek yaparken hamur kıvamının normal keklere göre biraz daha boza kıvamında, yoğun ve ağır akışkan olması gerekir. Eğer hazırladığınız harcın çok sıvı olduğunu düşünüyorsanız, meyveleri eklemeden önce içerisine kontrollü biçimde bir miktar un ilave ederek kıvamını koyulaştırabilirsiniz.

Eğer vişne veya çilek gibi çok sulu ve ağır meyveler kullanıyorsanız, un yerine mısır veya buğday nişastası ile kaplamayı deneyin. Nişasta, un moleküllerine göre nemi çok daha hızlı hapseder ve meyvenin etrafında daha güçlü, kaymayan pürüzsüz bir bariyer oluşturur.

Meyvelerin tamamını hamura karıştırmak yerine harcı kalıba aşamalı olarak yayın:

Kek hamurunun düz bir tabaka oluşturacak kadarını (yaklaşık üçte birini) sade olarak kalıbın tabanına dökün.

Kalan hamura meyveleri nazikçe yedirin ve sade tabanın üzerine ekleyin.

Böylece en altta meyvesiz koruyucu bir yatak oluşur ve meyveler ne kadar zorlarsa zorlasın kalıbın en dibine değemez.

Taze meyveleri hamura eklemeden önce yıkayıp kuruladıktan sonra 15-20 dakika kadar dondurucuda bekletin. Meyvelerin hafifçe sertleşmesi, hamurla buluştuklarında formlarını korumalarını sağlar, karıştırırken ezilip sularını salarak hamuru boyama riskini tamamen ortadan kaldırır.

Yaban mersini gibi küçük meyveler bütün olarak kalabilir ancak çilek, mürdüm eriği veya kayısı gibi meyveleri çok büyük parçalar halinde bırakmayın. Meyve ne kadar büyük olursa yer çekimine o kadar çabuk yenik düşer. Malzemeleri hamurun yoğunluğunun taşıyabileceği küçük, zarif küpler halinde doğramak dengede kalmalarına yardımcı olur.