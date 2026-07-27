500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

GPU, BELLEK VE AĞ EKİPMANLARI DAHİL Söz konusu toplam değere SK Telecom’un Nvidia’dan satın alacağı GPU’lar, ağ ekipmanları ve diğer veri merkezi donanımları da dahil ediliyor. Bunun yanında SK hynix’in Nvidia’ya sağlayacağı bellekler, DSX AI Factory ekosistemindeki üretici ve çözüm ortaklarının gelirleri ile gelecekteki kapasite artışları da bu çerçevede değerlendiriliyor. YÜZ BİNLERCE İŞLEMCİ KULLANILABİLİR Şirketler veri merkezinin kesin donanım ayrıntılarını paylaşmadı. Ancak 2 GW ölçeğindeki bir tesisin binlerce NVL72 VR200 rafı ile yüz binlerce Vera CPU ve Rubin yapay zeka GPU’su kullanabileceği belirtiliyor.