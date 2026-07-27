500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

DSX AI FACTORY PLATFORMU ÖNE ÇIKIYOR Nvidia’nın DSX AI Factory platformu, hızlandırılmış bilgi işlem donanımı, ağ altyapısı, yazılım katmanı ve iş ortaklarının teknolojilerini tek veri merkezi mimarisinde bir araya getiriyor. Platform, daha düşük maliyetli token üretimi ve yüksek enerji verimliliği sağlamayı amaçlıyor. YAPAY ZEKA REKABETİNDE YENİ HAMLE Nvidia ve SK Group ortaklığı, yapay zeka çipleri, yüksek bant genişlikli bellekler ve veri merkezi altyapılarında küresel rekabeti daha da hızlandıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor. Güney Kore’de kurulacak 2 GW kapasiteli tesis, hem Nvidia’nın AI Factory stratejisini hem de SK Group’un bellek ve telekom altyapısındaki gücünü bir araya getirecek.