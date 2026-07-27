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500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

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500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

Nvidia ile Güney Koreli SK Group, değeri 500 milyar doları aşan stratejik yapay zeka ortaklığı için niyet mektupları imzaladı. İş birliği kapsamında Güney Kore’de 2 gigawatt kapasiteli dev bir yapay zeka veri merkezi kurulması planlanıyor.

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Foto - 500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

Nvidia ile SK Group, yapay zeka donanımı, bellek tedariki ve veri merkezi yatırımlarını kapsayan geniş ölçekli bir ortaklık için anlaşmaya vardı. Taraflar arasında imzalanan niyet mektupları, Güney Kore’nin yapay zeka ekosistemini güçlendirmeyi ve Asya-Pasifik bölgesinde yeni nesil AI altyapısını büyütmeyi hedefliyor.

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Foto - 500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

Ortaklığın en dikkat çeken ayağını SK Telecom’un Güney Kore’de kurmayı planladığı 2 gigawatt kapasiteli yapay zeka veri merkezi oluşturuyor. Dev tesisin, Nvidia’nın DSX AI Factory platformu üzerine inşa edilmesi planlanıyor.

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Foto - 500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

Yeni veri merkezinde Nvidia’nın Vera Rubin sistemlerinin kullanılacağı belirtildi. Bu sistemlerin, SK hynix tarafından geliştirilen HBM4 yüksek bant genişlikli belleklerle desteklenmesi hedefleniyor.

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Foto - 500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

Planlamaya göre ilk veri merkezinin 2027 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Şirketler, bu altyapının egemen yapay zeka, kurumsal yapay zeka, fiziksel yapay zeka ve ajan tabanlı yapay zeka uygulamalarını desteklemesini amaçlıyor. GÜNEY KORE VE ASYA-PASİFİK HEDEFTE Kurulacak veri merkezi yalnızca Güney Kore iç pazarı için değil, Asya-Pasifik genelindeki yapay zeka ihtiyacına yanıt verecek şekilde tasarlanıyor. Bu yönüyle ortaklık, bölgesel yapay zeka altyapı rekabetinde Güney Kore’nin konumunu güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Foto - 500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

HBM4 TEDARİKİ ORTAKLIĞIN MERKEZİNDE Yeni anlaşma, Nvidia ile SK Group arasında haziran ayında duyurulan uzun vadeli bellek tedariki ve ortak geliştirme sürecini de kapsıyor. Bu kapsamda Nvidia’nın gelecek nesil yapay zeka sistemlerinde kullanılacak HBM4 belleklerin uzun yıllar boyunca SK hynix tarafından sağlanması hedefleniyor. 500 MİLYAR DOLAR TEK SÖZLEŞME DEĞİL Açıklamada öne çıkan 500 milyar dolarlık büyüklüğün tek bir sözleşmenin değeri olmadığı belirtildi. Bu rakam, taraflar arasında yıllara yayılması beklenen ticari faaliyetlerin toplam potansiyel değerini ifade ediyor.

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Foto - 500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

GPU, BELLEK VE AĞ EKİPMANLARI DAHİL Söz konusu toplam değere SK Telecom’un Nvidia’dan satın alacağı GPU’lar, ağ ekipmanları ve diğer veri merkezi donanımları da dahil ediliyor. Bunun yanında SK hynix’in Nvidia’ya sağlayacağı bellekler, DSX AI Factory ekosistemindeki üretici ve çözüm ortaklarının gelirleri ile gelecekteki kapasite artışları da bu çerçevede değerlendiriliyor. YÜZ BİNLERCE İŞLEMCİ KULLANILABİLİR Şirketler veri merkezinin kesin donanım ayrıntılarını paylaşmadı. Ancak 2 GW ölçeğindeki bir tesisin binlerce NVL72 VR200 rafı ile yüz binlerce Vera CPU ve Rubin yapay zeka GPU’su kullanabileceği belirtiliyor.

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Foto - 500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

TEKNİK DETAYLAR HENÜZ SINIRLI Resmi açıklamalarda donanım sayılarına ilişkin net bilgi verilmediği için kurulacak altyapının kesin işlemci, GPU ve raf sayısı henüz belirsizliğini koruyor. Buna rağmen tesisin, dünyanın en büyük yapay zeka veri merkezi yatırımlarından biri olması bekleniyor.

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Foto - 500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

DSX AI FACTORY PLATFORMU ÖNE ÇIKIYOR Nvidia’nın DSX AI Factory platformu, hızlandırılmış bilgi işlem donanımı, ağ altyapısı, yazılım katmanı ve iş ortaklarının teknolojilerini tek veri merkezi mimarisinde bir araya getiriyor. Platform, daha düşük maliyetli token üretimi ve yüksek enerji verimliliği sağlamayı amaçlıyor. YAPAY ZEKA REKABETİNDE YENİ HAMLE Nvidia ve SK Group ortaklığı, yapay zeka çipleri, yüksek bant genişlikli bellekler ve veri merkezi altyapılarında küresel rekabeti daha da hızlandıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor. Güney Kore’de kurulacak 2 GW kapasiteli tesis, hem Nvidia’nın AI Factory stratejisini hem de SK Group’un bellek ve telekom altyapısındaki gücünü bir araya getirecek.

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