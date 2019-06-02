Üzüm ve zeytin üreticilerine hastalık uyarısı

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, üzüm bağları ile zeytin üreticilerine hastalık uyarısında bulundu.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis’te zeytinciliğin önemli bir noktada olduğunu belirterek, “Zeytin Pamuklu Biti larvaları zeytin somaklarında tomurcuk sapları ve sürgün uçlarında bitkinin öz suyunu emerek, ağaçların ve sürgünlerin zayıflamasına, çiçek ve çiçek tomurcuklarının dökülmesine neden olan bir zararlıdır Ayrıca zararlı ergin öncesi döneminde balımsı madde üreterek çiçek tomurcuklarına ve zeytin çiçeklerine de zarar verirler. Bu durum zeytin ağaçlarının çiçeklenmesini ve dolayısıyla meyve bağlamasını düşürür. Zararlının yoğunluğu ne kadar artarsa zarar oranı da aynı oranda yükselir, düşük yoğunluklarda ise zarar pek hissedilmez. Sıcaklıkların artması ile birlikte Zeytin Pamuklu biti zararı da azalır. İlimizde bu zararlı ekonomik yönden her ne kadar zarar oluşturmasa da Zeytin Pamuklu biti yoğunluğu takip edilip yoğunluğun fazla olduğu bahçelerde ilaçla mücadele yapmak gerekmektedir. Mücadele Zamanının Belirlenmesi,Zeytin pamuklu biti zararı, ilkbahar aylarının yağışlı geçtiği, nemli bölgeler ve iyi budama yapılmamış zeytin bahçelerinde daha yoğun görülmektedir, bu durumda sürgün uçlarda pamuk görülmeye başladıktan 10 gün sonra mücadeleye başlanmalıdır” dedi.

Üzüm bağlarında, sıcak ve kurak geçen iklimlerde hastalıkların ortaya çıktığını ifade eden Kadıoğlu, “İlimizde birçok bağ alanlarında epidemi oluşturan ve ciddi kayıplara neden olan bağ küllemesine karşı çiftçilerimizin erken dönemde, koruyucu ve tedavi amaçlı kimyasal ilaçlama yapması gerekmektedir. Çiftçilerimizin erken dönemde yaptıkları kültürel ve kimyasal mücadele ekonomik gelir açısından çok önemlidir. Bağlarda budama işlemleri amacına uygun ve dışa doğru yapılmalı, bağ omçalarının iç kısmının havalanmasını sağlamak amacıyla açılmalı, bu doğrultuda obur sürgünler ve yaprak alma işlemi uygulanmalıdır.Kimyasal Mücadele yapılması gerekiyor. İlaçlama sürgünler 20-25 santimetre olduğunda, İlaçlama çiçek sonrası. İlaçlama korukların nohut iriliği dönemi,diğer ilaçlamalar hastalık belirtileri, hava şartları ve kullanılan ilaçların etki sürelerine göre uygun zamanlarda yapılır. Bilgi almak isteyen Kilis Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunsunlar” dedi.