Üzüm üzüme baka baka kararır! Akşener'le görüşen teyzeden komünist övgü
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis kürsüsüne çıkardığı Ayşe Albayrak, CHP'nin yayın organı Halk TV’de “Ben komünistlikten memnunum, komünistler kimsenin hakkını yemezler. Komünistler hak yemez” dedi. Akşener'in piyasaya sürdüğü Albayrak'ın sözleri "Üzüm üzüme baka baka kararır" dedirtti.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis kürsüsüne çıkardığı Ayşe Albayrak komünistleri övdü.
CHP'nin yayın organı Halk TV’de konuşan Albayrak, “Ben komünistlikten memnunum, komünistler kimsenin hakkını yemezler. Komünistler hak yemez” ifadelerini kullandı.
"Üzüm üzüme baka baka kararır"
Akşener'in piyasaya sürdüğü Albayrak'ın skandal sözleri "Üzüm üzüme baka baka kararır" dedirtti.