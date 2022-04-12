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Gündem Üzüm üzüme baka baka kararır! Akşener'le görüşen teyzeden komünist övgü
Gündem

Üzüm üzüme baka baka kararır! Akşener'le görüşen teyzeden komünist övgü

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis kürsüsüne çıkardığı Ayşe Albayrak, CHP'nin yayın organı Halk TV’de “Ben komünistlikten memnunum, komünistler kimsenin hakkını yemezler. Komünistler hak yemez” dedi. Akşener'in piyasaya sürdüğü Albayrak'ın sözleri "Üzüm üzüme baka baka kararır" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 12:42:00 -

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis kürsüsüne çıkardığı Ayşe Albayrak komünistleri övdü.

CHP'nin yayın organı Halk TV’de konuşan Albayrak, “Ben komünistlikten memnunum, komünistler kimsenin hakkını yemezler. Komünistler hak yemez” ifadelerini kullandı.

"Üzüm üzüme baka baka kararır"

Akşener'in piyasaya sürdüğü Albayrak'ın skandal sözleri "Üzüm üzüme baka baka kararır" dedirtti.

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Yorumlar

Muhteşem

Zaten haramı yiyen harama uçkur çözen, pudra şekeri yiyen, namaz kılan hep yobazlar. Ağrı'da çalgılı eğlence düzenleyen sahur yapan sözde Müslümanlık taslayan bunlar değil mi

emekli ismail

canabı allahın peygamberimize indirdiği kuranı kerim kitabımızda kadınların hakları belirtilmiştir. kadınların yaşam şekli, örtünme şekli , yaşam hakları , üstünlükleri açık açık belirtilmiştir. karaşener burda siyaset yaparak kendine avantaj elde etmeye çalışıyor. bizim insanlarımızda buna çabuk kanıyor. isterimki bunu nasıl bir yalan olduğunu haber yapasınız.
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