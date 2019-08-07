Üzüm üreticilerine salkım güvesi uyarısı

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, üzüm üreticilerinin salkım güvesi ve kurşuni küfe karşı koruyucu bir ilaçlama yapması gerektiğini söyledi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu,Kilisli üzüm üreticilerinin bağlarında koruk ve özellikle olgunlaşma döneminde ekonomik zararlara yol açan salkım güvesi larvaları üzüm danenin içinde beslendiğini ifade ederek, “ Bu beslenme bir dane içinde olmayıp, birden fazla danede larvanın yer değiştirmesiyle olur.Olgun danede beslenmede yer değiştirme daha sık olduğundan bir larvanın zarar verdiği dane sayısı bu devrede daha fazladır.Olgun danelerden akan şekerli su saprofit mantarların çoğalmasına ve küfe neden olur, meydana gelen zarar kolaylıkla görülür ve ciddi ekonomik zarara neden olmaktadır. Yöremizde üzümlerde ben düşme üzüm danelerinin olgunlaşmaya başladığı dönem, halk arasında balata olarak tabir edilen dönemde salkım güvesi ve kurşuni küfe karşı koruyucu bir ilaçlama yapmak ekonomik yönden önem arz etmektedir” dedi.