Üzüm pekmezi pestili nasıl yapılır? Siyah üzüm pestili nasıl yapılır?
Üzüm pekmezi, dut pekmezi, erik ve kayısı pekmezi gibi meyvelerin pekmezlerinden yapılan pestillerin güzel tadını, besleyiciliğini bilmeyen kalmadı. Sağlıklı bir atıştırmalık olarak bilinen pestili ev imkanlarında yapmak mümkün. Pestil yapımı yöreden yöreye değişkenlik gösterebilir.Peki ama pestil evde nasıl yapılır? Pestil malzemeleri ve tarifi...
Pestilin yöresel olarak lezzet ve yapım aşaması farklılık gösterse de, işleyiş aynıdır. Birçok yörede su ve şeker katılarak pestil çoğaltılır. Bazı yörelerde de sadece pekmez sulandırılması ve cevizle yapılır. Dolayısıyla ikisi de birbirinden çok farklı değildir.
Malzemeler
- 2 su bardağı pekmez
- 1 su bardağı un
- 7 su bardağı su
- 1 su bardağı şeker
- 1 çay bardağı düvülmüş ceviz
Yapılışı
Öncelikle pekmez tencereye alınır. Bir miktar su ve şekerle kaynaması için ocağa alınır.
Un ve kalan su karıştırılır. Pekmezin üzerine ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. 20 - 25 dakika kadar kaynatılır.
Bir bez ya da yağlı kağıt üzerine pestil karışımı dökülür ve üzerine cevizler serpilir.
Farklı yörelerde uygulanan daha pratik bir yöntem
Pekmez ve un karıştırılır. Göz kararı (diğer tarifin yarısı kadar) su eklenerek kanatılır. Cevizler kaynadıktan sonra pestil tenceresine dökülür ve ince tabaka halinde serilerek kurutulur.
Her iki yöntemle de gayet lezzetli pestiller elde etmeniz mümkün. Her pekmez çeşidiyle yapılabilen bu lezzeti, evde kendi kaynattığınız meyvelerle de yapmanız mümkün.