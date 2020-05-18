Üzüm pekmezi pestili nasıl yapılır? Siyah üzüm pestili nasıl yapılır?

Pestilin yöresel olarak lezzet ve yapım aşaması farklılık gösterse de, işleyiş aynıdır. Birçok yörede su ve şeker katılarak pestil çoğaltılır. Bazı yörelerde de sadece pekmez sulandırılması ve cevizle yapılır. Dolayısıyla ikisi de birbirinden çok farklı değildir.

Malzemeler

2 su bardağı pekmez

1 su bardağı un

7 su bardağı su

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı düvülmüş ceviz

Yapılışı

Öncelikle pekmez tencereye alınır. Bir miktar su ve şekerle kaynaması için ocağa alınır.

Un ve kalan su karıştırılır. Pekmezin üzerine ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. 20 - 25 dakika kadar kaynatılır.

Bir bez ya da yağlı kağıt üzerine pestil karışımı dökülür ve üzerine cevizler serpilir.

Farklı yörelerde uygulanan daha pratik bir yöntem

Pekmez ve un karıştırılır. Göz kararı (diğer tarifin yarısı kadar) su eklenerek kanatılır. Cevizler kaynadıktan sonra pestil tenceresine dökülür ve ince tabaka halinde serilerek kurutulur.

Her iki yöntemle de gayet lezzetli pestiller elde etmeniz mümkün. Her pekmez çeşidiyle yapılabilen bu lezzeti, evde kendi kaynattığınız meyvelerle de yapmanız mümkün.