Üzüm kemik gelişimine bakır, demir ve manganez sağlar, hazine gibi! Üzüm çekirdeğinin öyle bir...

Üzüm çekirdeği pek sevilmez hatta çekirdeksiz üzüm daha çok tercih edilir ancak sağlık açısından durum çok farklı.

Üzümün Faydaları Nelerdir?

-Özellikle alerjiye karşı direnç kazandırmaktadır. Düzenli şekilde tüketildiği zaman alerjinin daha hafif geçmesini sağlamaktadır. 20 -25 adet üzümü brenderden çekin ve suyunu için. İştahsızlık için de geçerlidir.

-Ayrıca çocuklarda çok sıklıkla görülen iştahsızlığa karşı üzüm oldukça etkilidir. Özellikle taze çekirdekli siyah üzümden tüketilmesi gerekir.

-Üzümün içerisinde oldukça zengin şekilde demir bulundurmaktadır. Demir emilimine artırmaktadır.

-Yapılan araştırmaya göre bilinen en güçlü antioksidan bulundurmaktadır. Özellikle taze beyaz üzümde bulunmaktadır.

-Kalpte oluşan artimiye karşı en etkili tedavidir.

-Kan şekerini hızlı şekilde yükseltmektedir. Bu sebepten diyabet hastaları tüketirken dikkat etmeleri gerekmektedir.

-Taze sıkılmış üzümün suyu migren ağrılarına iyi gelmektedir.

-Özellikle yüksek miktarda enerji veren bir meyvedir.

-Görme bozuklukların ve göz hastalıklarına iyi gelmektedir.

-Yaşlanmaya bağlı olan hastalıkları azaltıyor.

-İçerisinde bulunan lifler sayesinde ise zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.

-Beynin iyi çalışmasını sağlıyor ve unutkanlık gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Sindirimi kolaylaştırmaktadır ve hazımsızlığı da önlemektedir.

-Üzüm bağırsakları da çalıştırdığı için kabızlık ve basur gibi sorunların tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Taze düzenli şekilde üzüm tüketmek kadınlarda meme kanserini de önlemektedir.

-Astım ataklarını da azaltmaktadır.

-İçerisinde bulunan kalsiyum sayesinde ise kemikleri güçlendirmektedir.

-Üzümün diğer bir özelliği ise kanı temizliyor olmasıdır.

-Vücuttaki yara ve enfeksiyonların iyileşmesini de sağlamaktadır.

-İçerisinde bulunan C vitamini sayesinde cilt hastalıklarına karşı koruyucu sağlamaktadır. Cildi güzelleştirir ve nemli kalmasını sağlar.

-Hücrelerin onarımını da hızlandırmaktadır.

Üzüm demir eksikliğine iyi gelir mi?

Diğer kuru meyvelere oranla demir içeriği daha yüksek olan kuru üzümün 100 gramı günlük demir ihtiyacının yüzde 23'ünü karşılamaya yardımcı oluyor.

Üzüm çekirdeğinin faydaları? Demir hazinesi

Üzümün kendisinden çok çekirdeğinde bulunan proantisiyanidinler ve tokoferolün elementleri vücuttaki serbest radikalleri azaltır. Bunun yanı sıra sağlıklı hücre sayısının artırmaya yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde içerdiği Beta Karotein maddesi vücuda sigara ya da bazı zararlı besinlerle giren maddelerle savaşırlar. Araştırmalara göre üzüm çekirdeği 3 günde vücudu yenilediği ortaya çıkarılmış. Zararlı maddelerden arındırdığından an dolaşımını da olumlu etkiler. Dolaşımı hızlandırarak damar tıkanıklığını azaltan üzüm çekirdeği kalp sağlığını da korur. Uzmanlar kalp sorunu yaşayan kişilerin düzenli tüketmesi gerektiği bir besin olduğunu vurguluyor.

İltihaplanma ve enfeksiyon tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılan üzüm çekirdeği bu etkenlere bağlı gelişen kireçlenme, egzama, cilt problemleri, sinüzit, kolit, gastrit ve idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Bunun yanı sıra bağırsak ve böbrekleri temizleyerek taş ve kum oluşumunu önler.Vitamin eksikliğinden görülen saç ve deri dökülmesi içinde birebir fayda sağlar. Kan dolaşımını hızlandırdığından saç köklerindeki ölmüş derilerin sayısını azaltarak canlılık kazanmasını destekler.İçeriği E vitamini gözdeki sarı noktanın deforme olmasını önleyerek görme oranını artırır. Uzmanlar uzun süre bilgisayar kullanan ve ışıklara maruz kalanların bol bol tüketmesi gereken bir besin olduğunu vurguluyor.Kolajeni artırarak cilt ve kemik sağlığını korur. Özellikle yaşlanmayı önleyerek ciltte oluşma ihtimali olan civilce ve aknelerin tedavisinde kullanılabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üzümün Kullanım Alanları Nelerdir?

*Taze olarak tüketilmektedir.

*Diğer zamanlarda ise kurutulmuş hali kullanılmaktadır.

*Ayrıca pekmezi de yapılmaktadır.

*Suyu sıkılıp da kullanılmaktadır.

*Tatlılarda ve pastalarda da kullanılmaktadır.

Manganez nedir ne işe yarar?

Manganez vücutta kalsiyum emilimi, kan şekeri regülasyonu, yağ ve karbonhidrat metabolizması, normal beyin ve sinir fonksiyonu, kemiklerin, seks hormonlarının ve bağ dokularının oluşumunda rol oynayan temel bir mineraldir. Yetişkin bir insanın vücudu yaklaşık 10- 20 mg manganez içerir.