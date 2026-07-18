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Gündem Ahbap dediler hortumcu çıktı! Paralar nerede Fatih haberdar mısın?
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Ahbap dediler hortumcu çıktı! Paralar nerede Fatih haberdar mısın?

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Deprem döneminde devletin kurumlarını hedef alıp şovmenlere arka çıkan Fatih Portakal’ın skandal sözleri yeniden gündemde!.. AFAD’ı karalayıp AHBAP ve Babala TV’yi kahraman ilan eden Portakal'a vatandaşlar, "Paralar nerede Fatih, haberdar mısın?" sorusunu yöneltti.

Milletin en zor anlarında ortaya çıkarak "yardım" maskesi altında milyarlarca lira toplayan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkındaki usulsüzlük iddiaları, “fondaş medyanın” eski kirli çamaşırlarını yeniden ortalığa saçtı. Deprem döneminde devletin kurumlarını yıpratmak için Haluk Levent’e güzellemeler dizen kemalist Fatih Portakal’ın skandal videosu yeniden gündem oldu.

 

O dönem canlı yayında devlete olan kinini kusan Portakal, “Sevgili Haluk Levent, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım bu parayı. Çünkü AFAD'a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye gittiğinden de haberdar değilim” demişti.

Devletin şeffaf kurumlarını karalayıp AHBAP ve Oğuzhan Uğur gibi isimleri kahraman ilan eden Portakal'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Vatandaşlar, “Paralar nerede Fatih, haberdar mısın?” sorusuyla sözde gazeteciye tepki gösterdi.

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