Saç dökülmesi için çare olur, bu şekilde uygulayın! Elma sirkesi sertleşmiş nasırı kağıt gibi soyuyor! Püf noktası...

Elma sirkesinin yararları saymakla bitmez. Beyazlayan saçlarınızı eski haline döndürecek yöntem var. Siyah çay ve elma sirkesinin birleşiminden elde edilen bu malzemenin etkisi sandığınızdan daha güçlü olabilir. Siyah çay, içeriğindeki tanen maddesi sayesinde saç tellerine derinlemesine nüfuz ederek doğal pigmentleri harekete geçiriyor. Özellikle koyu renk saçlara sahip kişilerde, beyaz saçların görünümünü azaltmada oldukça etkili olduğu gözlemleniyor. Tanenler, saçın doğal rengini canlandırırken, aynı zamanda saç tellerini güçlendiriyor ve dökülmeyi azaltıyor. Ancak bu yöntemin asıl yıldızı, elma sirkesi. Elma sirkesinin asidik yapısı, saç derisini arındırıyor, çayın saç tellerine tutunmasını sağlıyor ve uygulamanın kalıcılığını artırıyor. Uzmanlar, sirkenin çayın etkisini tek başına yüzde 20-30 oranında artırdığını, doğru karışım oranlarıyla bu etkinin katlanarak 100 katına kadar çıkabildiğini belirtiyor. Malzemeler: 2 yemek kaşığı siyah çay (demlenmiş). 1 yemek kaşığı elma sirkesi. İsteğe bağlı olarak birkaç damla lavanta yağı (koku ve bakım için). Bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan malzemeler o kadar basit ki, Granül çay yerine yaprak çay tercih ederseniz, daha yoğun bir etki elde edebilirsiniz. Ayrıca filtresiz elma sirkesi kullanmak, yöntemin etkisini artırır. Marketlerde kolayca bulabilirsiniz. Uygulama. Hazırladığınız çay ve sirke karışımını bir pamuk veya sprey şişesi yardımıyla saçlarınıza uygulayın. Özellikle beyaz saçların yoğun olduğu bölgelere masaj yaparak yedirin. Karışımın saç diplerine ulaşması, saç köklerini güçlendirmek için önemli. Tüm saçınıza uyguladıktan sonra, saçınızı bir bone veya streç filmle sararak karışımın etkisini artırabilirsiniz. Saç dökülmesine karşı elma sirkesini seyrelterek saç durulama suyu olarak kullanabilirsiniz. Bu yöntem saç derisinin pH dengesini düzenler, kepek sorununu azaltır ve saç köklerini besler. Ancak kalıcı saç dökülmesine doğrudan çare olmaz. Evde pratik bir elma sirkesi durulama suyu hazırlamak için:1 su bardağı ılık suya 2-4 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin.Karışımı şampuanlanmış saçınıza ve saç derinize dökün.3-5 dakika beklettikten sonra durulayın.