Laik atak hastaları dikkat: Artık Batı da karma eğitime karşı!

HÜDA PAR, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, karma eğitimin zorunlu tutulmasının insan hakları ihlali olduğu savunulurken, bu konunun yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de tartışıldığı ifade edildi.

İngiltere Eğitim Bakanlığı (DfE) ve ABD merkezli NASSPE gibi prestijli kurumların yayımladığı son raporlar, karma eğitim sistemindeki sınıf içi dinamiklerin ergenlik dönemindeki öğrencilerin akademik odağını ve özgüvenini olumsuz etkileyebildiğini ortaya koyuyor.

İngiltere Eğitim Bakanlığı (DfE): Kız öğrenciler karma sınıflarda geri plana itiliyor

İngiltere’de okul standartlarını denetleyen resmi kurum Ofsted ve Eğitim Bakanlığı (DfE) tarafından yürütülen School Type and Academic Progress (Okul Türü ve Akademik İlerleme) başlıklı veri analizi, karma eğitimin özellikle kız öğrencilerin kariyer seçimlerini olumsuz etkilediğini raporladı.

500 binden fazla öğrencinin lise bitirme sınavlarının (GCSE) incelendiği raporda, karma okullardaki kız öğrencilerin fizik, kimya ve ileri matematik gibi alanlarda kendilerini baskı altında hissettiği ve bu derslerden uzaklaştığı saptandı. Buna karşılık, sadece kızların gittiği okullarda öğrencilerin bu zorlu alanlara katılımının ve başarı oranının çok daha yüksek olduğu verilerle kanıtlandı.

ABD ve İsviçre raporları: Öğretmenin enerjisi disipline gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli NASSPE'nin yayımladığı Florida Stetson Üniversitesi sınıf dinamikleri raporu ise erkek öğrencilerin karma sınıflardaki performans düşüşüne odaklanıyor. Yapılan 3 yıllık takibin ardından, karma sınıflardaki erkek öğrencilerin başarı testlerinde geçer not alma oranı %55'te kalırken, sadece erkeklerin olduğu sınıflarda bu oranın %86'ya yükseldiği bildirildi.

İsviçre Ulusal Bilim Vakfı (SNSF) tarafından desteklenen araştırma raporu da bu durumun pedagojik sebebini açıklıyor: Karma sınıflarda erkek öğrenciler daha gürültülü ve dikkat dağıtmaya meyilli bir profil sergiliyor. Bu durum, öğretmenlerin farkında olmadan enerjilerinin ve ders sürelerinin büyük kısmını erkek öğrencileri disipline sokmaya harcamalarına yol açıyor. Rapora göre, bu gizli dinamik yüzünden uyumlu ve sakin olan kız öğrenciler eğitim kalitesinden mahrum kalıyor.

Sosyal baskı ve dikkat dağınıklığı

International Coalition of Girls' Schools (ICGS) tarafından yayımlanan "Steeped in Learning" raporu, karma okullardaki sosyal yaralara parmak basıyor. Binlerce öğrenciyle yapılan anketlerin sonucuna göre, karma devlet okullarında okuyan kız öğrenciler yoğun bir akran zorbalığı ve dış görünüş baskısı altında yaşıyor. Sınıfta karşı cinsin bulunması hata yapma korkusunu tetiklerken, öğrencilerin ders yerine sosyal statü kaygılarına odaklanmasına neden oluyor.

Benzer şekilde Güney Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü (KEDI) raporları da Seul'deki liselerde karma eğitim alan öğrencilerin, ergenlik dönemindeki sosyal rekabet unsurları nedeniyle haftalık ders çalışma sürelerinin anlamlı derecede düştüğünü; tek cinsiyetli okullarda ise odağın tamamen akademik gelişime yöneldiğini raporluyor.

ABD’de "Kamu okulu" devrimi: 11'den 500'ün üzerine çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yakın geçmişe kadar tek cinsiyetli eğitim, sadece yüksek ücretli özel okullara ya da dini kurumlara mahsus bir lükstü. Ancak federal yasalarda yapılan düzenlemelerin ardından devlet okullarında bu modelin önü açıldı.

Eğitim istatistiklerine yansıyan çarpıcı verilere göre; ABD genelinde tek cinsiyetli eğitim veren kamu okulu sayısı yalnızca 11 iken, bu sayı kısa sürede 500'ün üzerine çıktı. Yüzlerce devlet okulunda ise tamamen ayrı kampüslere geçmek yerine "tek cinsiyetli sınıflar" uygulaması başlatıldı. Özellikle dar gelirli bölgelerde başarı oranını yükseltmek ve ergenlik dönemindeki çeteleşme ile disiplin sorunlarının önüne geçmek isteyen eyaletler, bu modeli en güçlü başarı alternatifi olarak görüyor.

Küresel medya analizleri, Instagram ve TikTok gibi platformların gençler üzerindeki beden imajı baskısını ve siber zorbalığı tırmandırdığına dikkat çekiyor.

Karma okullarda kız öğrenciler, karşı cinsin gözü önünde sürekli bir "beğenilme" baskısı hissederken, bu durum genç yaşta kaygı bozukluklarına yol açıyor. Aileler, çocuklarını dijital çağın getirdiği bu erken cinsel nesneleştirme ve sosyal rekabetten korumak için kız okullarını birer "güvenli liman" olarak görüyor.

Önemli isimler de o okullardan mezun

Tek cinsiyetli eğitimin dünyadaki en büyük kanıtı olarak gösterilen ve küresel siyasete, bilime yön verenlerin mezun olduğu önde gelen okullar ise popülaritesini hiç kaybetmiyor:

Eton College (İngiltere - Erkek Okulu)

1440 yılında kurulan okul, dünyanın en prestijli yatılı erkek okulu konumunda. İngiltere’nin 20'den fazla başbakanını (Boris Johnson ve David Cameron dahil) ve Kraliyet ailesi mensuplarını (Prens William ve Prens Harry) yetiştiren okul, erkek çocuklarının erken yaşta disiplin, liderlik ve akademik odaklanma kazanması üzerine kurulu küresel bir marka.

Cheltenham Ladies' College (İngiltere - Kız Okulu)

İngiltere’nin ve dünyanın en seçkin kız okullarından biri olan kurum, Viktorya döneminden beri kadın liderler yetiştiriyor. Uluslararası sınavlarda her yıl rekor başarılar elde eden okul; kız çocuklarının bilim, teknoloji ve siyaset gibi alanlarda en üst düzeyde eğitim almasını amaçlıyor.

The Brearley School (ABD - Kız Okulu)

New York’un merkezinde yer alan ve dünyanın en zorlu akademik müfredatlarından birine sahip olan bu kız okulu, mezunlarının Ivy League (Harvard, Yale, Princeton vb.) üniversitelerine kabul oranıyla meşhur.

Scotch College (Avustralya - Erkek Okulu)

Melbourne'de bulunan okul, Güney Yarımküre'deki en başarılı tek cinsiyetli eğitim kurumları arasında. Erkek çocuklarının enerjilerini spora, bilime ve sanata doğru kanalize etmeyi amaçlayan özel pedagojik yaklaşımlarıyla, karma okullardaki disiplin ve motivasyon sorunlarına karşı güçlü bir panzehir olarak kabul ediliyor.