Üzüm işçilerinin beklediği fiyatlar açıklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2019 üzüm sezonu işçi yevmiye ücretlerini açıklayan Ziraat Odası Başkanlığı, üzüm kesme işçisi için 70 lira, sergi işçisi için 80 lira, üzüm çekme ve sepetçi için 90 lira, üzüm bandırma ücretinin ise 100 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, bölgenin en önemli ihracat ürünü olan üzüm işçi fiyatlarının belirlendiğini söyledi. Üzüm sezonunda işçilerin çalışma saatinin 8 saat olarak belirlendiğini vurgu yapan Yalvaç, üzüm kesme 70 lira, sergi 80 lira, üzüm çekme ve sepetçi 90 lira, üzüm bandırma ücretinin ise 100 lira olarak belirlendiğini vurgu yaptı. Yalvaç, dayı başı ücretinin ise 5 lira olarak belirlendiğini ve açıklanan fiyatlara dahil olduğunu söyledi.

Ziraat Odası Başkanlığı olarak bölgenin kırmızı altını domates topla ücretlerinin de belirlendiğini dile getiren Yalvaç, domatesin kilo ile toplamada tonda 65 lira makine ile toplamada tonda 55 lira olduğunu vurgu yaptı.

Mısır biçme ücretlerinin de belirlendiğini belirten Yalvaç, mısır biçme ücretinin dekarda 35 lira, silajlık mısır biçme ücretinin ise dekarda 95 lira olduğunu sözlerine ekledi.

Yalvaç, tüm üreticilere bol, bereketli bir hasat dönemi dilerken, işçilere de kolaylıklar diledi.