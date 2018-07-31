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Üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları

Üzüm çekirdeğinin sağlığa bir çok faydası bulunuyor. Peki üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir?

31 Temmuz 2018 Salı 19:10
Üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Yüksek Tansiyon: Üzüm çekirdeğinde bulunan antioksidan, linoleik asit ve fenolik prokyanidinler kan damarlarını yüksek tansiyona yol açan zararlardan korumaya yardımcı olur. Üzüm çekirdeği kan damarlarını açar ve metabolik sendrom olan kişilerde tansiyonu düşürür.

Kemik Gücü: Üzüm çekirdeği kemik oluşumu ve kemik üçünü geliştirir.

Ödem: Üzüm çekirdeği uzun süre oturma sonucunda oluşan bacak ödemini önler. Buna ek olarak ödem meme kanseri ameliyatı sonrası yaygın olarak görünür. Ameliyattan sonra 6 ay boyunca günlük 600 gram üzüm çekirdeği tüketimi ödemi ve ödemden kaynaklanan ağrıları azaltır.

Bilişsel Zayıflama: Üzüm çekirdeği oksidatif baskıyı azaltarak ve mitokondriyel fonksiyonu koruyarak beyindeki hipokampal fonksiyon bozukluğunu tersine çevirir. Üzüm çekirdeği ayrıca Alzheimer hastalığında koruyucu ve tedavi edici madde olarak da kullanılır.

Ağız Sağlığı: Üzüm çekirdeği mineral oluşumunu artırır. Mineralleşme diş çürümesi durdurmak için etkilidir ve ağız sağlığını korumada etkilidir.

Şeker Hastalığı:  Araştırmacılara göre üzüm çekirdeği şeker hastalığı komplikasyonlarına uygun ve ucuz tedavi sağlar.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 19:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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