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Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Aktar Abdullah Yakar, “Üzüm çekirdeğinin içerdiği antioksidan maddelerden dolayı kan yağının ve kolesterolünde ve kan damarlarındaki yağ birikimine engel olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple üzüm çekirdeği hasarlı ve zayıf kan damarlarının güçlendirilmesinde çok etkili bir bitkidir."dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 20:22
Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Üzüm çekirdeğinin faydaları hakkında bilgiler veren Aktar Abdullah Yakar, üzümü yerken mutlaka çekirdeğiyle birlikte çiğneyerek kullanılmasının gerektiğini ifade etti. Üzümün yeryüzünün en eski bitkilerinden biri olduğunu olduğunu ifade eden Aktar Yakar, “Üzüm, M.Ö. 5000-6000 yıllarında Kafkas ve Anadolu’da kültürüne yayılıp buralardan da dünyanın hemen hemen her yerine dağılmıştır. Üzümün çok çeşitli cinsleri vardır, içerisinde çok miktarda mineral, potasyum, demir, magnezyum vb. gibi maddeler barındırır” dedi.

Üzümün kuvvetli bir antioksidan olduğunu kaydeden aktar Yakar, “Üzüm çekirdeğinin en önemli etkilerinin başında kan damarlarının güçlendirilmesi ve onarımı üzerinedir. Kalp ve damar üzerine çok olumlu etkileri mevcuttur. Fransa doymuş yağ oranı tüketiminin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelir. Doymuş yağlar kalp ve damar sağlığı açısından arzu edilmeyen bir yağ çeşididir. Buna rağmen Fransa doymuş yağ oranı yüksek besinlerle beslenmelerine karşın kalp-damar hastalığı düşük olan ülkelerin başında yer alır. Yapılan araştırmalarda Fransa’da bol miktarda üzüm,üzüm çekirdeği ve bunların yan ürünlerinden kullanıldığı tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Aktar Abdullah Yakar, “Üzüm çekirdeğinin içerdiği antioksidan maddelerden dolayı kan yağının ve kolesterolünde ve kan damarlarındaki yağ birikimine engel olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple üzüm çekirdeği hasarlı ve zayıf kan damarlarının güçlendirilmesinde çok etkili bir bitkidir. Yine kırmızı ve siyah üzümün kabuk kısmında bulunan bir madde kanseri önlemede ve kalp krizi riskini azaltmaktadır. Üzüm çekirdeği bağırsak metabolizmasını hızlandırır, vücudu hastalıklara karşı korur, yağların erimesini sağlar. Cildi temizler, cildin taze ve genç kalmasına yardımcı olur. Alerji ve kireçlenmelere karşı faydalıdır. İltihaplanmayı önler, yüksek tansiyonu düşürür. Tıkanmış bağırsakları açar. Romatizma ve mafsal iltihaplanmaları önler. Kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur. Kolesterolün damarlarda birikmesine engel olur. Bu yüzden damar tıkanıklığına engel olur. Siyah üzüm çekirdeği çok etkili bir kan yapıcıdır” ifadelerini kullandı..

Üzüm çekirdeğinin çok ciddi bir kan sulandırıcı etkiye sahip olduğunu kaydeden Abdullah Yakar, varis tedavisine de yardımcı olduğunu dile getirdi. Yakar, “Vücudumuzun her bölgesi kılcal damarlarla beslendiği düşünülürse, üzüm çekirdeğinin faydası daha iyi anlaşılmış olur. Kan damarlarının zayıflaması, incelmesi gibi durumlarda kanın rahat dolaşamamasından dolayı ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Çünkü vücudun her hücresine oksijen kanla gitmektedir. Yine kılcal damarın çatlaması ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebilir. Yani vücudumuzun sağlıklı olması sağlıklı bir dolaşım sistemine bağlıdır. Bunun için üzüm çekirdeği birebirdir. Çünkü üzüm çekirdeği zayıflamış kan damarlarını güçlendirir. Bundan dolayı ödemden dolayı şişmiş bacaklara da çok faydası olur. Üzüm çekirdeğinin diğer bir faydası da gözler üzerinedir. Yine kılcal damarları güçlendirmesinden dolayı tansiyonun dengelenmesinde üzüm çekirdeğinin çok faydası vardır” dedi.

CİLDE DE FAYDALI

Aktar Abdullah Yakar, “Cildin yaşlanmasını geciktirir. Üzüm çekirdeği bağ dokularını güçlendirerek cilt sarkmalarının önüne geçer. Damar sağlığını korumak için günde 10 gr. üzüm çekirdeği yeterlidir. Üzüm çekirdeğini normal dozda kullanmamızda herhangi bir yan etki saptanmamıştır. Yani kan damarlarını korumada, cilt kırışıklıklarında, cildi cansız ve solgun olanlar, cinsel yaşantısında kendisini yetersiz görenler, kalple ilgili sıkıntısı olanlar, görmede sıkıntısı olanlar, şişlik ve ödemlerde, yüksek tansiyonda, kolayca kanama riski olanlarda, şeker hastalarında, varis ve hemoroit sorunu olanlar üzüm çekirdeği kullanabilirler” diye konuştu.


İHA
Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 20:22
  1. üzüm
  2. Üzüm çekirdeği
  3. üzüm çekirdeğinin faydaları
  4. Aktar Abdullah Yakar

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