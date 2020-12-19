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Sağlık Üzüm çekirdeği nelere iyi gelir? Üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları!
Sağlık

Üzüm çekirdeği nelere iyi gelir? Üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları!

Üzüm, birçok kişi tarafından özellikle çekirdeksiz olarak tercih edilir. Ancak uzmanlar, çekirdekli olarak tüketilen üzümün vücudu bazı hastalıklardan koruduğunu belirtiyor. İşte üzüm çekirdeğinin faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-12-19 03:37:00 -
Üzüm çekirdeği nelere iyi gelir? Üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları!

Üzüm, birçok kişi tarafından özellikle çekirdeksiz olarak tercih edilir. Ancak üzümün çekirdekli tüketilmesi önerilmektedir. Çünkü uzmanlar, üzüm çekirdeğinin vücudu bazı hastalıklardan koruduğunu söyler. Yapılan araştırmalar, üzüm çekirdeğinin kanser düşmanı olduğunu ortaya koymuştur. İşte üzüm çekirdeğinin 6 inanılmaz faydası...

- Kanser düşmanıdır

Mükemmel antioksidan özelliği sayesinde üzüm çekirdeği; cilt, prostat ve meme kanseri gibi farklı kanser çeşitlerini önlemek için doğal bir yardımcıdır.

- Cildi gençleştirir

Daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmaya yardımcı olur. İçeriğindeki kolajen ve resveratrol, yaşlanmaya karşı savaşmada ve mimik çizgilerinin azaltılmasında çok önemli bir role sahiptir. Kolajen üretimini artırır, cildin daha esnek olmasını sağlar, saçı nemlendirir ve güçlendirir, aknelere karşı savaşır.

- Kan dolaşımını hızlandırır

Kan dolaşımını hızlandırırarak pıhtılaşmayı önler ve tansiyonu dengeler. Üzüm çekirdeğinin içindeki flavonoidler, kan damarlarının güçlenmesini sağlar. Ayrıca vücudun fazla ilaçlardan ve diğer zararlı maddelerden arındırılmasını sağlar. Kalp sorunu olan kişiler için üzüm çekirdeği çok faydalıdır.

- İltihabı söker

Üzüm çekirdeğinin iltihaplanmayı ve enfeksiyonu tedavi etme özelliği kanıtlanmıştır. Kireçlenme, egzama, cilt problemleri, sinüzit, kolit, gastrit, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıkların tedavisinde ve hatta bağırsakları temizlemede yardımcıdır.

- Gözleri keskinleştirir

Zengin E vitamini içeriği sayesinde daha keskin görmeyi sağlamaya yardımcı olur. Bu da bilgisayar ve televizyon karşısında fazla durma veya çok fazla kitap okuma sonucu ortaya çıkan göz yorgunluğunun dindirilmesini sağlar.

- Saç dökülmesini önler

Üzüm çekirdeği saçı güçlendirir ve dökülmesini engeller. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırır ve kan damarlarına kuvvet verir. Bu da saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı olur.

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