0553 313 94 23

Uzmanlardan "Yazın bol ayran tüketin" tavsiyesi

Yaz aylarında sıvı ihtiyacının karşılanacağı en önemli içeceklerden birinin geleneksel Türk içeceği ’Ayran’ olduğu ve bol tüketilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:21
Uzmanlardan "Yazın bol ayran tüketin" tavsiyesi

Yaz aylarında sıvı ihtiyacının karşılanacağı en önemli içeceklerden birinin geleneksel Türk içeceği ’Ayran’ olduğu ve bol tüketilmesi tavsiyesinde bulunuldu.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Yılmaz Kaya, “Yaz aylarında sıcağın etkisiyle terle kaybettiğimiz suyun yanında potasyum gibi bazı mineralleri yerine koymak ve dengeli beslenmek için ayran tüketimi önemlidir” dedi.


Sıcak havalarda terleme ile ortaya çıkan su ve mineral kaybı sonucu; baş dönmesi, bayılma hissi gibi sağlık problemleri görülebileceğine dikkat çeken Dr. Yılmaz, “Yaz aylarında hava sıcaklıklarındaki artış ve beslenmedeki değişiklikler yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarında artışa sebep olmaktadır. Sıcak havalarda terleme ile ortaya çıkan su ve mineral kaybı sonucu; baş dönmesi, bayılma hissi gibi sağlık problemleri de görülebilir. Bu sebeplerle su tüketimi her yılın trendleri arasında bulunmaktadır. Su sağlıklı beslenmenin en temel parçası olmakla beraber vücudumuzda oluşan atık maddelerin ve toksinlerin vücuttan atılmasına ve sağlığın korunmasına yardımcıdır. Yaz ayları için günlük ortalama 2 litre su tüketimi gerekmektedir. Ayrıca egzersiz yapıldığında daha fazla su tüketmeye dikkat etmek gerekir” dedi.


Sağlığın temeli yeterli ve dengeli beslenme olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bireylerin ve toplumun sağlıklı yaşaması ve ekonomik yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlığın temeli yeterli ve dengeli beslenmedir. Bu doğrultuda tüm bireylerin yaşam boyu sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesinin amaçlanması gerekmektedir. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması 4 besin grubunun tüketilmesiyle gerçekleşmektedir. Bu besin grupları süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıl grubu olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Yaz aylarında sebze ve meyve tüketiminin önemi biraz daha artmaktadır. Sebze ve meyveler vücut için gerekli olan birçok vitamin ve mineral açısından önemli kaynaktır. Ayrıca yaz aylarında tüketilen meyveler içerdiği fitokimyasal bileşikler ve lif sayesinde birçok kronik hastalığın önlenmesinde hayati önem taşımaktadır. Yaz aylarında meyvelerara öğünlerde tüketilerek kan şekerinin düzenlenmesine yarımcı olurlar aynı zamanda vücudumuzun sıvı ihtiyacının bir kısmını da karşılamaya yardımcı olurlar. Yaz aylarında sıvı ihtiyacımızı karşılayacağımız diğer besin ise geleneksel içeceğimiz olan ayrandır. Yoğurt ve ayran probiyotik içeren ürünlerdir. Yoğurt yapımında kullanılan bakteri bağırsaklarımızdaki florayı etkileyerek sağlığımız için yararlı etkiler oluşturur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi sağlar, içerdiği kalsiyumla sadece kemik ve dişler için değil, içeriğindeki magnezyum ve potasyumdan dolayı kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için de önemlidir. Yaz aylarında sıcağın etkisiyle terle kaybettiğimiz suyun yanında potasyum gibi bazı mineralleri yerine koymak ve dengeli beslenmek için ayran tüketimi önemlidir” diye konuştu.



Yaz aylarında Beslenme önerileri


Yaz aylarında beslenme önerilerinde bulunan Yılmaz, “Kullandığınız yağ, tuz ve şeker miktarını azaltın. Hazır meyve suyu ve gazozlu içeceklerden uzak durun. Süt ve yoğurt grubunu light tercih edin. Kızartmalardan uzak durun. Yaz aylarında sıvı kaybı fazla olduğu için günlük 10-12 bardak su için. Sebze meyve tüketiminizi artırın. Geceleri ağır ve yağlı yemeklerden kaçının. Sebze yemeklerine et ilave ediyorsanız yağ miktarını azaltın. Fiziksel aktivite yapın besinlerinizi günde 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde tüketmeye çalışın. Öğün atlamamak, hem kan şekerinizin düzende kalmasına, hem de gereksiz atıştırmalarınızın önüne geçecektir. Tüketilen besinler ihtiyacınızkadar olmalı, dolayısıylane kadar ve ne sıklıkla yediğinizin farkında olmalısınız” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pakdemirli: "Spekülasyonlara inanmayın, Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum”
    1. Bakan Pakdemirli: "Spekülasyonlara..
    2. Mert Nobre, “Brezilya’dan hocalık için..
    3. MYP lideri Yılmaz’dan Cumhurbaşkanı..
    4. Doğu'da 4 il için sağanak uyarısı
    5. TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev..
    6. Ovakent’teki gençlerin geleceği için..
    7. Süresiz nafaka mağduru endişeli!
    8. İtalya’da dişçiliği bırakıp..
    9. Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya..
    10. Araca giren yılan korkuttu
    11. Tarlada çalışan biçerdöver alev alev..
    12. KTO Başkanı Ömer Gülsoy’dan 15 Temmuz..
    13. Erkan Sözeri: “Zirveye ve hedefe..
    14. Çiftlerin yeni gözdesi
    15. İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu..
    16. Tahran-Ankara treni ilk seferini..
    17. Takside kaçak sigara transferine..
    18. Günlük hayatta yapılan rutin..
    19. Miçotakis “FETÖ” sözünü tutacak mı?
    20. Konya’daki su kaynaklarına 206 bin..
    21. Güney Kore, Japonya’nın “tedbirlerine”..
    22. Vali Yazıcı, İstanbul Siyasalda okuyan..
    23. Ali Babacan'ın partisi "başka bahara..
    24. Çalışan annelere müjde! 711 TL zam geldi
    25. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi..
    26. Kucağındaki keçi yavrusuyla salıncakta..
    27. Başkan Kütükcü: “Türkiye’yi daha..
    28. Çanakkale’nin yolları betondan..
    29. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    30. Çek turist, Malkaralı vatandaşın..
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!