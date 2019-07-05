0553 313 94 23

Uzmanlardan sıcak hava uyarı

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:47
Uzmanlardan sıcak hava uyarı

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıları 10.00-16.00 saatleri arasında mecbur olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı.


Aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğine işaret eden İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar ve aşırı kiloluların risk gurupları olduğunu belirterek özelikle kronik hastalığı olan yaşlıların sıcak havalarda kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.


Dr. Yılmaz, sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının da arttığını ve metabolizmanın bu yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını ifade ederek “Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir” dedi.


Kronik hastalığı olan ve yalnız yaşayan yaşlılar, sürekli tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları kullananların risk taşıdığına işaret eden Yasin Yılmaz, sıcaktan korunmak için alınabilecek tedbirleri ise şu şekilde sıraladı; “Günün en sıcak saatleri olan 10 ile16 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği 10 ile 16 saatleri arasında denize girilmemeli ve güneşlenilmemeli. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneşten koruyucu krem kullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir.”



“Sporu salah yada akşam yapın”


Sağlık Müdürü Yılmaz, yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirterek “Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fizik aktivitelerden kaçınılmalıdır. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmelidir. Bebekler ise bu açıdan daha sık izlenmelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır. Güneş gören pencereler perde vb. güneşliklerle gölgelendirilmelidir. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
    1. 18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
    2. Diyanet İşleri Başkanlığından "Kurban..
    3. Derelerde temizlik çalışmaları sürüyor
    4. Adana’da ev yangını: 2 ölü, 3 yaralı
    5. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği..
    6. Küçük oyuncunun umre paylaşımına yoğun..
    7. (Özel) Olta balıkçılarının yüzü bu kez..
    8. İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı
    9. NetWork yaz tatili için çeşitli..
    10. Beylikdüzü Belediyesi temiz ve güvenli..
    11. Dev zirve için 100 ülkeye davet!..
    12. Leylekler Vadisi’nde artık leylekler..
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. "Dijital verilerimizi topraklarımız..
    15. Darbe mağduru Mısırlı iki kız çocuğun..
    16. Bolu’da, FETÖ şüphelisi 2 asker ve 1..
    17. Döviz kurları
    18. "Vedat Muriç transferi askıya..
    19. Çocuklar, yazın tadını 41 Burda’da..
    20. Karaköprü’de yaz kursları başlıyor
    21. 22 saatin ardından dinlenirken bulundu
    22. İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa..
    23. Şatilla Mülteci Kampı'ndaki "Filistin..
    24. İlk hacı adayları dualarla uğurlandı
    25. Afganistan'daki FETÖ'ye ait 5 okul..
    26. Oğulcan Çağlayan'dan Gazişehir..
    27. Anket sonuçları açıklandı! İşte Türk..
    28. Tıbbi bitki yetiştirilmesi için..
    29. Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
    30. Fransız ekibinden dev rakam! Transfer..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"