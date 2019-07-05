Uzmanlardan sıcak hava uyarı

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıları 10.00-16.00 saatleri arasında mecbur olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğine işaret eden İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar ve aşırı kiloluların risk gurupları olduğunu belirterek özelikle kronik hastalığı olan yaşlıların sıcak havalarda kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Dr. Yılmaz, sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının da arttığını ve metabolizmanın bu yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını ifade ederek “Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir” dedi.

Kronik hastalığı olan ve yalnız yaşayan yaşlılar, sürekli tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları kullananların risk taşıdığına işaret eden Yasin Yılmaz, sıcaktan korunmak için alınabilecek tedbirleri ise şu şekilde sıraladı; “Günün en sıcak saatleri olan 10 ile16 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği 10 ile 16 saatleri arasında denize girilmemeli ve güneşlenilmemeli. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneşten koruyucu krem kullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir.”

“Sporu salah yada akşam yapın”

Sağlık Müdürü Yılmaz, yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirterek “Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fizik aktivitelerden kaçınılmalıdır. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmelidir. Bebekler ise bu açıdan daha sık izlenmelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır. Güneş gören pencereler perde vb. güneşliklerle gölgelendirilmelidir. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir” dedi.