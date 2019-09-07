0553 313 94 23

Uzmanlardan okul öncesi sağlık kontrolü uyarısı

Çocukların okula sağlıklı ve mutlu bir başlangıç yapmasının, tüm eğitim hayatlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirten uzmanlar, aileleri okul öncesi sağlık kontrolleri konusunda uyardı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:46
Uzmanlardan okul öncesi sağlık kontrolü uyarısı

Çocukların okula sağlıklı ve mutlu bir başlangıç yapmasının, tüm eğitim hayatlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirten uzmanlar, aileleri okul öncesi sağlık kontrolleri konusunda uyardı.


Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arda Bozgül, okul öncesi hangi sağlık kontrollerinin yaptırılması gerektiği konusunda tavsiyeler verdi. Okul öncesi kontrollerde çocuk hekimi tarafından çocuğun öncelikle detaylı öyküsü ve gelişimi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bozgül, “Çocuğun geçirdiği hastalıklar, operasyonlar, kazalar ve ailesel hastalıklar sorgulanmalıdır. Bunun dışında çocuğun aşı durumu değerlendirilerek eksik aşısı varsa bu dönemde mutlaka tamamlanmalıdır. Detaylı bir sistemik muayene ile boy, kilo ölçümleri ve tansiyon ölçümleri yapılmalıdır. Böylelikle büyüme geriliği ya da obezite açısından değerlendirilmesi sağlanır. Yakın dönemde laboratuvar incelemesi yapılmadıysa demir eksikliği taraması için kan tahlili, aile öyküsüne göre kan şekeri ve kan kolesterol düzeyi bakılmalı ve idrar tetkiki yapılmalıdır” dedi.


İşitmenin azlığı, çocuğun dil ve konuşma, konsantrasyon, zihinsel gelişim ve okul başarısını olumsuz etkileyebileceğini belirten Bozgül, “İşitmenin değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda bebeklik döneminde işitme testi yapılmış olsa dahi tekrar yapılması önemlidir” diye konuştu.



Göz sorunlarına dikkat


Okul öncesi önemli kontrollerden birinin de göz taraması olduğunu söyleyen Bozgül, “Erken tespit edilip kolayca çözüme kavuşabilecek göz sorunları, çocuğun okul başarısını ve arkadaşları ile uyumunu olumsuz yönde etkileyebilmekte, baş ağrısı ve yorgunluktan kaygı bozukluğu ve kazalara kadar birçok ek soruna yol açabilmektedir. Bu kontrollerde çocukta göz tembelliği, şaşılık ya da yüksek derece kırma kusurları açısından değerlendirilmelidir” dedi.


Çocukluk döneminde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları erişkin çağdaki kalp hastalıkları, yüksek tansiyon gibi hastalıklar için temel risk faktörü oluşturduğunun altını çizen Bozgül, “Özellikle okul çağı çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmesi ilerideki bu hastalıklar açısından koruyucu olabilmektedir. Ayrıca okul döneminde karşılaşabileceği, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Güne başlarken kahvaltı yapma, öğün atlanmama alışkanlığı bu açıdan çok önemlidir. Okul çağındaki çocukların bol sebze, meyve tüketmesi, et, yumurta, balık ve süt ürünleri ve C vitamini alması desteklenmeli, yeterli sıvı tüketimi, hazır gıdalardan, aşırı kalori ve kafein içeren içeceklerden uzak durmaları sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.


Uyku düzenin de çocukların fiziksel gelişimi ve ruhsal sağlığı açısından önemine dikkat çeken Bozgül, “Uyku alışkanlığı okul başarısı için sağlıklı beslenme kadar önem taşımaktadır. 3-5 yaş arası çocukların uyku ihtiyacı yaklaşık 10-13 saat iken, 6-12 yaşına geldiğinde çocuklara 9-12 saatlik uyku gereklidir. Ayrıca çocukların kendisini bazı hastalıklardan korumasını sağlamak için, el ve tuvalet sonrası temizlik çocuklara çok iyi bir şekilde öğretilmelidir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya Belediyesi’nden sünnet şöleni
    1. Kütahya Belediyesi’nden sünnet şöleni
    2. Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev..
    3. Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 ölü,..
    4. Sağlık personeli alım ilanları İŞKUR..
    5. AVM Perakende Ciro Endeksi arttı
    6. Trump'la ilgili bomba iddia: Sınırlama..
    7. Mersin’i daha da güzelleştirmek için..
    8. Büyükşehir’in kent içi turlarına büyük..
    9. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk..
    10. Park halindeki araçlara çarpıp..
    11. hepsiburada.com kazandırıyor
    12. Teröristlere konuşan FETÖ'cü Enes..
    13. Uyuşturucuyu bahçeye bidonlarla..
    14. Sabiha Gökçen Havalimanı’na Stevie’den..
    15. Türk grafikçinin Oscar ödüllü filme..
    16. Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım..
    17. Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt’i..
    18. Tünelde rekor delme bitti! Metroda..
    19. Ulusal görme taramasıyla bozukluklar..
    20. Kara Şükrü Mezarlığı’nın durumu içler..
    21. Turkcell’den Engelsiz Sinema Şenliği
    22. Aslanapa üretiyor
    23. (Özel) Taş plaklarla zamanda yolculuk
    24. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    25. Sındırgı’da kaçak sigara operasyonu
    26. Aslanapa’da cami cemaati ve..
    27. (Özel) Polatlı’da Yunan ordusuna ait..
    28. Tek dal sigara imalathanesi kuran..
    29. (Özel) Okul çantası ağrı yapıyor
    30. Kısırlık tedavisinde "bitkisel ürün"..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...