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Uzmanlardan okul çantası uyarısı

Okulların açılmasına günler kala, ailelerde ve çocuklarda alışveriş heyecanı başladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
Uzmanlardan okul çantası uyarısı

Okulların açılmasına günler kala, ailelerde ve çocuklarda alışveriş heyecanı başladı. Özellikle okul çantası seçerken dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan uzmanlar, "Sağlıksız bir okul çantası hem omurgayı hem de okul başarısını etkiliyor" uyarısında bulundu.


Yanlış çanta seçiminin, sırt ve omurga sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Biruni Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Tuluhan Yunus Emre, “Ağır ve uygun olmayan okul çantaları, omurgaya fazla ve dengesiz yük binmesi sonucunda, çocuklarda bel, boyun ağrıları ve duruş bozukluklarına neden olmaktadır” dedi


Doç. Dr. Tuluhan Yunus Emre, ayrıca ergonomik olmayan çanta seçimi ve kullanımı sonrasında çocuklarda oluşan bel, boyun ve sırt ağrılarının, yorgunluk ve halsizliğe neden olacağını, bu durumun da okul başarısızlığına yol açabileceği konusunda velileri uyardı. Velilerin çocukları için hafif bir çanta tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Tuluhan Yunus Emre, "Çanta seçimi, çocuğun boyu ve kilosuna göre yapılmalıdır. Çanta ağırlığı çocuğun kilosunun yüzde 10-15’ini geçmemelidir. Yani çocuğun kilosu 30 kilo ise çantanın ağırlığı 3 - 3,5 kiloyu geçmemelidir.Ağırlığının fazla olması bel, boyun ve sırt ağrılarına, duruş bozukluklarına ve uzun vadede omurga eğriliklerine neden olmaktadır Çantanın askıları geniş olmalı ve sırta gelen kısımları, ağırlığı eşit dağıtacak şekilde kalın seçilmelidir. Ayrıca, damar ve sinirlere baskı oluşturmaması için askılar yumuşak olmalıdır" ifadelerini kullandı.


Çantanın ağırlığı ve yapısı kadar kullanma ve taşıma şeklinin de çocukların sağlığı açısından önemli olduğunu kaydeden Emre, "Çanta tek omuzda taşınmamalı ağırlık her iki omuza da eşit yayılmalı. Ağır kitaplar ve eşyalar sırtın merkezine gelecek şekilde çantaya yerleştirilmeli, daha hafif eşyalar ise yan ceplere konulmalıdır. Çantanın alt kısmından kemer veya askı ile sabitlenmesi de ağırlığın sırtta yer değiştirmesini engelleyerek çocukların daha rahat etmesini sağlar. Çocuklarda önerilen çanta ağırlığının üzerine çıkıldığında, yük eşit dağıtılmalı, gerektiğinde elde veya koltuk altında taşınmalıdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
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