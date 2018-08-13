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Uzmanlardan meyveli soda uyarısı! Çok tüketince...

Son yıllarda tüketicilerin sade sodadan daha fazla tüketmeye başladıkları meyveli sodaların ne gibi zararları var? İşte tüm detaylar...

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:47
Uzmanlardan meyveli soda uyarısı! Çok tüketince...

Yüzyıllardır yemeklerden sonra midenin rahatlaması için soda tüketilir. İçerdiği magnezyum, soydum ve flor sayesinde mide asidini dengeleyerek sindirimi kolaylaştırdığından hazımsızlık çeken birçok kişinin tüketmeyi tercih ettiği içeçektir. Özellikle yaz aylarında vücut aşırı terlediğinden ciddi oranda tuz ve sıvı kaybeder. Bu durumu telafi etmede en etkili yollardan biri de soda içmektir. Soda aynı zamanda böbrekte ve safrada oluşma ihtimali olan taş ve kumu da engeller. Cildinize ped pamuk yardımıyla sürdüğünüzde gözenekleri sıkılaştırır ve akne oluşumunu azaltır.Ancak bazı kişiler tadı acı olduğundan sodayı aromalı tüketmeyi tercih eder.

MEYVELİ SODA MİDEYİ DELER!

Yapılan araştırmalarda meyveli soda fazla şeker içerdiğinden bazı sağlık sorunlarına neden olduğu tespit edilmiştir. İçerdiği şeker maddeleri kandaki inüsilin oranını artırdığından diyabet hastalarının tüketilmesinden kaçınması gereken en önemli içeçektir. Aynı zamanda yüksek oranda karbonmonoksitle yapıldığından mide delinmesine neden olabilir. Kan değerlerini olumsuz etkilediği düşülen meyveli sodayı tansiyon hastalarının da tüketmemesi konusunda uzmanlar uyarıyor.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:47
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