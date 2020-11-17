Uzmanlardan kritik uyarı! Tereyağını erittiğinizde köpük çıkıyorsa...

Besinlerin organik olup olmadığını bazı püf noktalarıyla anlamamız mümkün olabiliyor. Özellikle de tereyağının organik olup olmadığını anlamak hiç de zor değil. Bu yöntemler sayesinde tereyağının organik olup olmadığını rahatlıkla çözebileceksiniz.İşte tereyağının organik olup olmadığını anlamanın püf noktaları ve organik ve doğal olarak belirtilen ghee yağının (sade yağ) mucizevi faydaları...

Tereyağının organik olup olmadığını anlamanın püf noktaları ve organik ve doğal olarak belirtilen ghee yağının (sade yağ) mucizevi faydaları...

Organik ve kaliteli

Tereyağı Türk mutfağının en çok kullanılan besinleri arasında neredeyse ilk sırada yer alır. Son yıllarda organik olması şartı ile sağlıklı beslenme adına kullanılması önerilen ve diyet listelerinde yer alan tereyağının sağlık için sayısız faydası bulunmakta. Kısacası tereyağının sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için organik ve kaliteli olması gerekiyor. Peki, organik tereyağı nasıl anlaşılır diyorsanız işte cevapları…

Organik tereyağın kıvamı nasıl olur?

Tereyağının organik olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu da kıvamıdır. Oda sıcaklığına geldiğinde hemen sürülebilir kıvama gelen ve eriyen tereyağı, organik olarak nitelendirilebilir.

Ayrıca tavada eridiğinde çıkan köpüklerde tereyağının organik olduğunu gösterir.

Görüntüsü nasıl olur?

Kaliteli ve organik tereyağının sapsarı olması gerekir algısı kesinlikle yanlıştır. Köy yerinde yapıldığından eminseniz haklı olabilirsiniz.

Ancak markette satılan ve rengi altın sarısına dönen tereyağının inde bol miktarda katkı maddesi olabilir. Bu nedenle rengi ışıkta beyaza dönen ve çok açık renkli olmayan tereyağını almaya özen göstermelisiniz.

Kokusu nasıl olur?

Kaliteli tereyağını kokladığınızda paketinden dahi kokuyu hissedebilirsiniz. Paketi kokladığınızda hiçbir koku gelmiyorsa tereyağı sahte olabilir.

Organik tereyağında koku paketin dışına kadar çıkacaktır. Aynı zamanda pişerken yaydığı iştah açıcı acıktırıcı bir tereyağı da organik olarak tanımlanabilir.

Ghee nedir?

Ghee, en kısa tanımıyla arıtılmış tereyağıdır. Anadolu ve Kafkaslarda 'sade yağ' olarak bilinen ghee, inek sütünden yapılmış tereyağından elde edilen, yağın en doğal ve katkısız halidir.

Ghee ve tereyağı ikisi de doymuş yağlardır. İkisi de diğerinden daha fazla veya daha az sağlıklı değildir. Ghee, özellikle son dönemlerde 'daha sağlıklı' diye adlandırılsa da normal tereyağından daha sağlıklı değildir. USDA'nın (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı) diyet rehberi, doymuş yağ alımının toplam günlük kalori alımınızın % 10'undan daha fazla olmamasını öneriyor. Günde 2.000 kalori tüketen biri için, bu yaklaşık 22 gram doymuş yağ anlamına geliyor. Bu da 3 yemek kaşığı tereyağı veya ghee olarak hesaplanıyor.

Yemeklerde hangisi kullanılmalı?

İkisi de yemek pişirmek için kullanılabilir. Ancak ghee yüksek sıcaklıkta pişen yemekler için daha uygundur. Tereyağını kızgın bir tavaya koyarsanız ya da uzun süre ocakta bekletirseniz yanar, rengi siyaha döner. Bu durum ghee yağında meydana gelmez.

Özetlemek gerekirse ghee kızartma, soteleme gibi yüksek ısı gerektiren yemeklerde daha rahat kullanılabilir.

Ghee yağını diğerlerinden ayıran özellikler

-Kolay bozulmaz.

-Yüksek yanma ısısına sahiptir.

-Diğer yağların yakımına yardımcı olarak yağ yakımını hızlaştırır ve kolaylaştırır dolayısıyla kilo kaybına katkı sağlar.

-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

-Bağırsak hareketlerini düzenler ve bağırsak sağlığını korur.

-Antikanserolojen etkisi mevcuttur, kansere karşı korur.