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Uzmanlardan kene uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Yaz aylarında görülmeye başlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarıyla ilgili olarak uzmanlardan çok kritik uyarılar gelmeye başladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:07
Uzmanlardan kene uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Enfeksiyon Hastalıkları-Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, yaz ayları ile birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının görülmeye başlandığını belirterek vatandaşları uyardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Çorum ve bölgesinde KKKA hastalığı görülmeye başladığını hatırlatan Prof. Dr. Nurcan Baykam, vatandaşların KKKA vakalarına karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin keneler yoluyla bulaşan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Baykam, “İnsanlara yapışan kenelerin virüslerini vücuda salgılamasıyla bu hastalık bulaşıyor. Bu keneler genellikle koyun, inek gibi hayvanların üzerinde bulunan keneler. Dolaysıyla hayvancılıkla uğraşan ya da tarımla uğraşan kişiler kene ile temas açısından risk altındalar. Dolaysıyla öncelikle kene ile temasın ortadan kaldırılması gerekiyor. Kenenin havyandan ya da yerden vücuda gelmesi önlenebilir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişiler kene ile temas kurduklarında bir an önce kenenin ciltten uzaklaşmasını sağlamak için eve geldiklerinde mutlaka vücutlarında kene olup olmadığını kontrol etmemeliler. Varsa hızla uzaklaştırmalıdırlar” dedi.

Kene vücutta ne kadar uzun süre kalırsa virüsü vücuda verme olasılığının o kadar arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Nurcan Baykam, “Vücudumuzda kene gördüğümüzde bir an evvel çıkarılması gerekiyor. Kene çıkarılırken çıplak elle çıkarılmamalı. Bu çok önemli. Genel alışkanlık kenenin elle çıkarılıp ardından patlatılması. Bu KKKA virüsünün en önemli bulaşma yollarından birisi. Pens varsa keneyi pensle, yoksa bir bez, tülbent veya kağıt parçası ile vücudumuzdan çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.

"Eğer hasta ateşim var, bütün vücudum dökülüyor' diyorsa..."

KKKA’nın grip benzeri bulgularla başlayan bir hastalık olduğunu anlatan Prof. Dr. Baykam, “Bu nedenle ilk aşamada diğer ateşli hastalıklardan ayrımı yapılamayabiliyor. Ne zamana kadar, hastanın kene ile teması gündeme gelene kadar. Eğer hasta 'ateşim var, bütün vücudum dökülüyor, karnım ağrıyor, gözlerim yanıyor' gibi bir bulguyla geldiğinde hemen hayvancılık yapıp yapmadığı, kene ile teması olup olmadığı sorulunca hemen KKKA şüphesiyle ona göre tedavi süreci başlatılıyor. Yöremiz KKKA açısından endemik bir bölge. İlkbahar sonu, yaz döneminde sık sık vakaların görüldüğü bir yöre. Halkımız ve hekimlerimiz bu konuda duyarlı olmalı. Özellikle çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız dikkatli olmalılar” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:07
  1. Çorum
  2. kene uyarısı
  3. kene ısırması
  4. Kene ısırmasını nasıl anlaşılır?
  5. kene ısırırsa ne yapılmalı
  6. kene ölüm

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