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Sağlık Uzmanlardan hayvancılıkla uğraşanlara çok önemli uyarı!
Sağlık

Uzmanlardan hayvancılıkla uğraşanlara çok önemli uyarı!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emine Türkoğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında özellikle hayvancılıkla uğraşanların risk altında olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 13:26:00 -
Uzmanlardan hayvancılıkla uğraşanlara çok önemli uyarı!

Türkoğlu, AA muhabirine, KKKA hastalığının Türkiye'de ilk defa 2002 yılında görüldüğüne işaret ederek, Tokat'ın da içinde bulunduğu 15 ilde endemik olarak hastalığın görülmeye devam ettiğini belirtti.


Her yıl nisan ayının sonu ve eylül ayları arasında bu KKKA hastalığı vakalarını sık sık gördüklerine işaret eden Türkoğlu, "KKKA hastalığında en fazla risk altında olanlar hayvancılıkla uğraşan kişiler. Halkımızda şöyle yanlış bir hareket var, hayvanların üzerindeki keneleri eziyorlar. Bu kenelere çıplak elle dokunmayın öncelikle. Hayvanların üzerindeki keneleri elle çıkartıp onları ezmeyin. Kene ısırmasından başka önemli bulaş yollarından birisi de kenenin çıplak elle ezilmesi." diye konuştu.


Öte yandan, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Karacaören köyünde çobanlık yapan Mustafa Sağır, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardıktan sonra rahatsızlanınca Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları servisinde tedavi gördü. Sağır, hastaneden dün taburcu edildi.

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