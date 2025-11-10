  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci başladı: Sosyal konut başvuruları nasıl yapılacak, şartları neler?

Fransız dergisi Le Point "Avrupa Erdoğan’sız adım atamıyor!" Kimse ona söz söyleyemiyor

Alman General konuştu! 800 bin askerle Rusya’ya saldırırız

Murat Kurum paylaştığı video ile vatandaşları uyardı: 500 bin konut projesinde başvurular başlıyor!

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!

Ahmed Şara ABD’de açık açık söyledi: “İsrail’den talebimiz…”

Okuyunca kahkaha atacaksınız! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

İstemezükçü kafa Togg’a da taktı
Gündem Uzmanlardan, “hacker”, “emniyet güçleri” ve “tetikçi” kılığında şantaj uyarısı!
Gündem

Uzmanlardan, “hacker”, “emniyet güçleri” ve “tetikçi” kılığında şantaj uyarısı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uzmanlardan, "hacker", "emniyet güçleri" ve "tetikçi" kılığında şantaj uyarısı!

Bilişim uzmanları, kişisel veri ihlallerinin e-posta yoluyla yapılan şantaj dolandırıcılıklarını daha hedefli hâle getirdiği konusunda uyarıyor.

Kaspersky’nin uyarısına göre, siber suçlular artık kurbanlarının tam adı, telefon numarası gibi kişisel bilgilerini de e-postalarına ekleyerek, güvenilir görünmeye ve panik yaratmaya çalışıyor. Dolandırıcılar bazen ellerinde mahrem bilgiler olduğunu iddia eden “hacker” kılığına giriyor, bazen sahte celpler gönderen “emniyet yetkilisi” gibi davranıyor, hatta kendisini kiralık “tetikçi” olarak tanıtan tehdit e-postaları bile gönderiyor. Bu saldırılar, e-posta filtrelerini ve güvenlik çözümlerini aşmak için geliştirilen yeni teknikleri kullanıyor. Kaspersky, kullanıcıların bu tür tehditlere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

EN YAYGIN OLAN HACKLEME İDDİASI!

En yaygın varyantta dolandırıcılar, kurbanın cihazlarını “hacklediklerini” iddia ediyor. E-postalarda, kameraya ve mikrofona eriştiklerini, tarayıcı geçmişi ve özel dosyaları ele geçirdiklerini öne sürüyorlar. Kurbanın yetişkin içerik izlediği sırada web kamerasından veya ekran kaydından görüntü aldıklarını iddia edip, bu “görüntüleri” yayınlamakla tehdit ediyorlar. Çoğu zaman yüzlerce dolarlık kripto para talep eden saldırganlar, ödeme yapılması halinde verileri sileceğini vaat ediyor. Bu e-postalarda, sahte teknik açıklamalarla sözde kullandıkları “kötü amaçlı yazılımlar” anlatılıyor; hatta ironik biçimde, “daha iyi korunmak için” verdikleri bazı tavsiyeler gerçek siber güvenlik uygulamalarıyla örtüşüyor.

KİRALIK TETİKÇİ ROLÜ OYNUYORLAR!

Bir diğer varyantta ise saldırganlar, kiralık tetikçi rolüne bürünüyor. Bu senaryoda, birinin kurbanı öldürmesi için kendilerine para ödediğini, ancak “vicdan azabı” duyduklarını belirterek, kurbanın daha yüksek bir ödeme yapması halinde hayatını bağışlayacaklarını söylüyorlar. E-postaya kripto para cüzdan adresi de ekleniyor. Bu dolandırıcılık türü, utanç değil doğrudan korku duygusuna oynuyor: “Yaşamını kurtarmak istiyorsan öde” mesajını veriyor.

EUROPOL TEMSİLCİSİ KILIĞINA DA GİRİYORLAR!

Bir başka yaygın yöntem de dolandırıcıların kendilerini Europol gibi resmi kurumların temsilcisi olarak tanıttığı sahte çağrılar. Kurbanlara, cinsel istismar, teşhircilik ya da insan kaçakçılığı gibi ağır suçlamalar içeren “celp” dosyaları gönderiliyor. Bu dosyalarda uydurma yasa maddeleri, sahte imzalar ve mühürler bulunuyor. E-postada, “konuyu çözmek” için belirtilen adrese acilen yazılması isteniyor. Yanıt veren kurbanlardan, sözde kovuşturmadan kurtulmak için “para cezası” adı altında kripto para ödemesi talep ediliyor.

GÜVENLİK SİSTEMLERİNDEN TÜRLÜ YÖNTEMLERLE KAÇIYORLAR

Kaspersky Kıdemli Spam Analisti Anna Lazaricheva, bu saldırıların tespit edilmesini zorlaştıran teknik detayları şöyle açıklıyor: “Dolandırıcılar, güvenlik sistemlerinden kaçınmak için farklı yöntemler kullanıyor. Tehdit içeren ana mesajı eklentilere yerleştirerek gövde metni taramasını atlatabiliyor, benzer görünen Latin ve Kiril harflerini karıştırıyor, HTML kodlarıyla noktalama işaretleri veya diakritik karakterler ekliyor. Farklı fontlar, görünmez tablolar ve rastgele sembollerle metni ‘gürültülü’ hale getiriyorlar. Böylece her e-posta teknik olarak benzersiz görünse de, insanlar tarafından okunabilir kalıyor. Örneğin, kripto para cüzdan adresleri HTML varlıklarıyla gizlenebiliyor; bu da filtrelerin tespit etmesini zorlaştırırken, kurbanın adresi kopyalamasına engel olmuyor.”

KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN!

Kaspersky, kullanıcıların bu tür dolandırıcılıklara karşı korunmak için şu adımları izlemelerini öneriyor:
Göndereni doğrulayın: E-postanın From alanını kontrol edin ve Reply-To adresiyle karşılaştırın. Tutarsızlıklar genellikle dolandırıcılığı işaret eder.
Eklere ve bağlantılara dikkat edin: Tanımadığınız kaynaklardan gelen dosyaları açmayın, şüpheli bağlantılara tıklamayın.
Şüpheli biçimlendirmeleri fark edin: Karışık alfabeler, rastgele semboller veya garip yazı biçimleri dolandırıcılığa işaret eder.
Resmî prosedürleri bilin: Gerçek kolluk kuvvetleri e-posta yoluyla celp göndermez veya kripto para ile ödeme talep etmez.
İddiaları doğrulayın: Bahsi geçen kurum, yasa veya suçlama hakkında internette arama yapın. Gerçek değilse bu bir dolandırıcılıktır.
Bildirin ve güvenliğinizi sağlayın: Şüpheli e-postaları yerel siber suç birimlerine iletin, güvenlik yazılımınızı güncelleyin.
Koruma çözümleri kullanın: Kaspersky Premium (bireysel kullanıcılar için) ve Kaspersky Security for Mail Server (kurumlar için) gibi anti-phishing özellikli güvenlik çözümleri, oltalama e-postalarıyla bulaşma riskini önemli ölçüde azaltır.

Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz
Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz

Gündem

Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği
Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Dünya

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamas, bir leşten daha kurtuldu
Gündem

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneyinde leşine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıy..
Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır, taşınırım
Dünya

Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır, taşınırım

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani'yi durdurmak için harekete geçti. Bu olay sonrası siyaset dünyası sarsıldı. ..
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var
Gündem

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında görüşme olacağına yönelik iddialar gündemdeyken, Rus cephesi, “Biz ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23