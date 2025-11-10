Uzmanlardan, “hacker”, “emniyet güçleri” ve “tetikçi” kılığında şantaj uyarısı!

Kaspersky’nin uyarısına göre, siber suçlular artık kurbanlarının tam adı, telefon numarası gibi kişisel bilgilerini de e-postalarına ekleyerek, güvenilir görünmeye ve panik yaratmaya çalışıyor. Dolandırıcılar bazen ellerinde mahrem bilgiler olduğunu iddia eden “hacker” kılığına giriyor, bazen sahte celpler gönderen “emniyet yetkilisi” gibi davranıyor, hatta kendisini kiralık “tetikçi” olarak tanıtan tehdit e-postaları bile gönderiyor. Bu saldırılar, e-posta filtrelerini ve güvenlik çözümlerini aşmak için geliştirilen yeni teknikleri kullanıyor. Kaspersky, kullanıcıların bu tür tehditlere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

EN YAYGIN OLAN HACKLEME İDDİASI!

En yaygın varyantta dolandırıcılar, kurbanın cihazlarını “hacklediklerini” iddia ediyor. E-postalarda, kameraya ve mikrofona eriştiklerini, tarayıcı geçmişi ve özel dosyaları ele geçirdiklerini öne sürüyorlar. Kurbanın yetişkin içerik izlediği sırada web kamerasından veya ekran kaydından görüntü aldıklarını iddia edip, bu “görüntüleri” yayınlamakla tehdit ediyorlar. Çoğu zaman yüzlerce dolarlık kripto para talep eden saldırganlar, ödeme yapılması halinde verileri sileceğini vaat ediyor. Bu e-postalarda, sahte teknik açıklamalarla sözde kullandıkları “kötü amaçlı yazılımlar” anlatılıyor; hatta ironik biçimde, “daha iyi korunmak için” verdikleri bazı tavsiyeler gerçek siber güvenlik uygulamalarıyla örtüşüyor.

KİRALIK TETİKÇİ ROLÜ OYNUYORLAR!

Bir diğer varyantta ise saldırganlar, kiralık tetikçi rolüne bürünüyor. Bu senaryoda, birinin kurbanı öldürmesi için kendilerine para ödediğini, ancak “vicdan azabı” duyduklarını belirterek, kurbanın daha yüksek bir ödeme yapması halinde hayatını bağışlayacaklarını söylüyorlar. E-postaya kripto para cüzdan adresi de ekleniyor. Bu dolandırıcılık türü, utanç değil doğrudan korku duygusuna oynuyor: “Yaşamını kurtarmak istiyorsan öde” mesajını veriyor.

EUROPOL TEMSİLCİSİ KILIĞINA DA GİRİYORLAR!

Bir başka yaygın yöntem de dolandırıcıların kendilerini Europol gibi resmi kurumların temsilcisi olarak tanıttığı sahte çağrılar. Kurbanlara, cinsel istismar, teşhircilik ya da insan kaçakçılığı gibi ağır suçlamalar içeren “celp” dosyaları gönderiliyor. Bu dosyalarda uydurma yasa maddeleri, sahte imzalar ve mühürler bulunuyor. E-postada, “konuyu çözmek” için belirtilen adrese acilen yazılması isteniyor. Yanıt veren kurbanlardan, sözde kovuşturmadan kurtulmak için “para cezası” adı altında kripto para ödemesi talep ediliyor.

GÜVENLİK SİSTEMLERİNDEN TÜRLÜ YÖNTEMLERLE KAÇIYORLAR

Kaspersky Kıdemli Spam Analisti Anna Lazaricheva, bu saldırıların tespit edilmesini zorlaştıran teknik detayları şöyle açıklıyor: “Dolandırıcılar, güvenlik sistemlerinden kaçınmak için farklı yöntemler kullanıyor. Tehdit içeren ana mesajı eklentilere yerleştirerek gövde metni taramasını atlatabiliyor, benzer görünen Latin ve Kiril harflerini karıştırıyor, HTML kodlarıyla noktalama işaretleri veya diakritik karakterler ekliyor. Farklı fontlar, görünmez tablolar ve rastgele sembollerle metni ‘gürültülü’ hale getiriyorlar. Böylece her e-posta teknik olarak benzersiz görünse de, insanlar tarafından okunabilir kalıyor. Örneğin, kripto para cüzdan adresleri HTML varlıklarıyla gizlenebiliyor; bu da filtrelerin tespit etmesini zorlaştırırken, kurbanın adresi kopyalamasına engel olmuyor.”

KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN!

Kaspersky, kullanıcıların bu tür dolandırıcılıklara karşı korunmak için şu adımları izlemelerini öneriyor:

Göndereni doğrulayın: E-postanın From alanını kontrol edin ve Reply-To adresiyle karşılaştırın. Tutarsızlıklar genellikle dolandırıcılığı işaret eder.

Eklere ve bağlantılara dikkat edin: Tanımadığınız kaynaklardan gelen dosyaları açmayın, şüpheli bağlantılara tıklamayın.

Şüpheli biçimlendirmeleri fark edin: Karışık alfabeler, rastgele semboller veya garip yazı biçimleri dolandırıcılığa işaret eder.

Resmî prosedürleri bilin: Gerçek kolluk kuvvetleri e-posta yoluyla celp göndermez veya kripto para ile ödeme talep etmez.

İddiaları doğrulayın: Bahsi geçen kurum, yasa veya suçlama hakkında internette arama yapın. Gerçek değilse bu bir dolandırıcılıktır.

Bildirin ve güvenliğinizi sağlayın: Şüpheli e-postaları yerel siber suç birimlerine iletin, güvenlik yazılımınızı güncelleyin.

Koruma çözümleri kullanın: Kaspersky Premium (bireysel kullanıcılar için) ve Kaspersky Security for Mail Server (kurumlar için) gibi anti-phishing özellikli güvenlik çözümleri, oltalama e-postalarıyla bulaşma riskini önemli ölçüde azaltır.