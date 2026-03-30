"Avrupa’nın Pablo Escobar’ı" Baybaşinlere Ağır Darbe Filistin Toprak Günü 48’inci yılında Fiili işgalden resmi ilhaka Trump, Erdoğan için ‘Harika lider’ dedi, Ekrem cezaevinde çatladı! Galatasaray'dan 'Milli' operasyon! 3 yıldızla görüşmeler başladı! Özgür Özel ile Özkan Yalım çok yakın kankalar! Gazeteci Levent Gültekin’den Özgür Özel’e Sert Eleştiriler Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi KKTC’den GKRY'e NATO mesajı: Rüya görmeye devam edebilirler Etimesgut'a zimmet operasyonuna vatandaşların yorumu: Adam ayık gezmiyor ki! CHP’li belediye başkanları arasında sevgili değişimi! Barış Yarkadaş’tan zehir zemberek açıklamalar: CHP ahlaki üstünlüğünü kaybetti Moskova Büyükelçiliği çalışanı diplomat istİhbarat elemanı çıktı İngiliz casusa Rus tekmesi
Uzmanlardan E-sigara uyarısı! E-sigara bağımlılığı nikotin kaynaklıdır ve tedavi gerektirir!
Uzmanlardan E-sigara uyarısı! E-sigara bağımlılığı nikotin kaynaklıdır ve tedavi gerektirir!

E-sigaranın, günümüzde sigara bağımlılığının yerini alan yeni bir bağımlılık türü olarak öne çıktığını belirten uzmanlar, tedavi gerektiğini belirtiyor.

E-sigaranın da nikotin kaynaklı bir bağımlılık olduğunu dile getiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, “Kişinin beyninde nikotinin ortaya çıkardığı bağımlılık süreci söz konusudur. Bu bağımlılık süreci ortaya çıktıktan sonra, uygun bir tedavi sürecine geçmek gerekebilmektedir.” dedi. Tedavi sürecinde hastanın detaylı psikolojik değerlendirmesi ve beyin tetkikleri yapıldığını, uygun tedavi planının ise hasta ve yakınlarıyla birlikte oluşturulduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Çetin, sürecin, danışanın durumuna göre bütüncül bir şekilde yönetildiğini vurguladı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, e-sigara bağımlılığı, nikotin bağımlılığı ve bu bağımlılığın tanısı ile tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi. E-sigara bağımlılığının, günümüzde ne yazık ki sigara bağımlılığının yerini alan bir bağımlılık türü olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, “Özellikle gençlerde, aynı zamanda kadın ve erkeklerde, sigara firmaları tarafından farklı bir moda veya tarzmış gibi öne çıkarılıyor.” dedi. Günümüzde tütün mamullerinin, bağımlıların ve gençlerin önüne ısıtılmış tütün ürünleri gibi farklı formüllerde, çeşitli renklerde elektronik cihazlarla sunulduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Çetin, “Burada temelde oluşan şey, nikotin bağımlılığıdır. Yani kişinin beyninde nikotinin ortaya çıkardığı bağımlılık süreci söz konusudur. Bu bağımlılık süreci ortaya çıktıktan sonra, uygun bir tedavi sürecine geçmek gerekebilmektedir.” şeklinde konuştu.

Bağımlılık tedavisinde özellikle sigara bağımlılığı ile ilgili pek çok farklı tedavi enstrümanına sahip olunduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, “Öncelikle hastayı iyi tanımak gerekir.” dedi. Hastanın beynindeki nikotin bağımlılığı sürecini anlamak için ayrıntılı beyin tetkikleri yapıldığına işaret eden Çetin, şunları söyledi: “Bu tetkiklerin yanı sıra, hastanın psikolojik profili de değerlendirilir ve uygun tedavi planı hasta ve yakınlarıyla beraber oluşturulur. Tedavi süreci sonrasında, ilaç tedavileri, yani nikotin yerine koyma ve nikotin replasman tedavileri gibi seçenekler uygulanır. Bunun yanı sıra, psikoterapi süreçleri, yani uygun eğitim almış bir psikolog eşliğinde yapılan terapiler de tedavi planının önemli bir parçasını oluşturur. Gerektiğinde, uygun görülen danışanlarda beyin uyarım tedavileri de tedavi seçenekleri arasında yer alır.”

E-sigara bağımlılığı tedavisinde de benzer bir süreç yaşandığını aktaran Çetin, “Öncelikle danışanın durumunun detaylı olarak değerlendirilir. Ayrıntılı psikolojik değerlendirmeler ve tetkikler, gerekirse bir dahiliye hekiminden destek alınarak yapılan testler ile kişinin psikiyatrik durumu, bağımlılık şiddeti ve gündelik hayatındaki diğer sorunlar belirlenir. Yine bu değerlendirmeler doğrultusunda; nikotin yerine koyma ve ilaç tedavileri, psikoterapi süreçleri veya beyin uyarım tedavileri ile tedavi seçenekleri bütüncül bir şekilde değerlendirilir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Günde 8 paket sigaraya bedel! "Maraş otu" sessizce zehirliyor
Elektronik sigara masum değil! Kalp krizi ve felç riskini tetikliyor
Yerli ve milli imkanlarla geliyor: Kanser tedavisinde çığır açan teknoloji
Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Halsizlik basit yorgunluk değil: Uzun süren halsizlik sağlık uyarısı olabilir
