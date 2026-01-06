Uzmanlardan ‘dolaplara pirinç koyun’ uyarısı

Kış aylarının başlamasıyla birlikte İngiltere genelinde birçok evde nem ve küf şikâyetleri artış gösterdi. Özellikle yeterince havalandırılmayan iç mekânlarda oluşan bu sorun, hem sağlık hem de eşya açısından risk oluşturuyor. Uzmanlar ise çözüm için oldukça basit ve düşük maliyetli bir yönteme dikkat çekiyor: pirinç.

Pirincin doğal gücü

Uzmanlara göre pirinç, sahip olduğu doğal nem emici özelliği sayesinde dolap ve kapalı alanlardaki fazla nemi dengeliyor. Bu sayede küf oluşumunun önüne geçilirken, kötü kokuların da büyük ölçüde azaldığı belirtiliyor. Gardırop, ayakkabılık ve çekmece gibi alanlarda düzenli kullanımın etkili sonuçlar verdiği ifade ediliyor.

Nasıl uygulanır?

Yöntem oldukça pratik. Bir kavanozun ya da küçük bir bez torbanın içine pirinç koyarak dolap içine yerleştirmek yeterli oluyor. Uzmanlar, pirincin birkaç ayda bir yenilenmesini öneriyor. Eğer pirinç taneleri topaklanmaya başladıysa, nemi emdiği anlamına geliyor ve mutlaka değiştirilmesi gerekiyor.

Ayakkabılar için de etkili

Pirinç sadece dolaplar için değil, ayakkabılar için de öneriliyor. Eski bir çorabın içine pirinç doldurup gece boyunca ayakkabının içine yerleştirmek, hem nemi hem de kötü kokuyu azaltmaya yardımcı oluyor.

Uzmanlardan ek tavsiyeler

Küf ve nemle mücadelede pirinç etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkarken, uzmanlar ayrıca dolapların düzenli havalandırılmasını, oda sıcaklığının dengede tutulmasını ve kıyafetlerin tamamen kuruduktan sonra kaldırılmasını tavsiye ediyor.