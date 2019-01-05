Uzmanlardan altın uyarısı: Tüm zamanların rekoru gelebilir

2018'e 159 lira seviyelerinden başlayan gram altın, dolar kurundaki sert yükselişler ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 13 Ağustos'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280 liraya ulaştı. Bu seviyelerde tutunamayan ve dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçen gram altın, 2018'i 218 liradan tamamladı.

Geçen yıl yatırımcısına yıllık bazda yüzde 37,3 getiri sağlayan gram altın, böylece kazançlarını üst üste 5'inci yıla taşırken, 2002 yılından bu yana da yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlamış oldu. AA Finans Analisti İslam Memiş, 2019'da gram altında yeni rekorlar gelebileceğini belirterek 290 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.

Gram altın yeni zirveler olabilir

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti İslam Memiş, 2018'de 158 -280 lira bandında dalgalı bir seyir izlen gram altının yatırımcısını güldürmeyi başardığını söyledi. Gram altının son 10 yılda yatırımcısına yüzde 400'ün üzerinde getiri sağladığını ifade eden Memiş, 2019'un altının yılı olacağını söyledi.

Memiş, bu yıl gram altın fiyatlarında yeni zirveler beklediklerini belirterek, "Hem altının ons hem de gram fiyatında yeni zirvelere hazırlıklı olmakta fayda var. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, gelişmiş ülke hisse senetlerinden kaçış, jeopolitik risklerin devam edeceği beklentisi, ticaret savaşlarının olumsuz etkileri ve dolar/TL'deki yükselişlerin devam etmesi altın fiyatlarında yükselişlere neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın 290 liraya yükselebilir

Altının gram fiyatının altının ons fiyatı ve dolar kurundan destek alacağını ifade eden Memiş, bu yıl altın gram fiyatının kademeli olarak 225-250 ve 275 lira dirençlerini geçmesinin ardından 290 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.