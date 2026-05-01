Uzmanlardan alerjiye karşı 9 etkili öneri

Güneş parlıyor, çiçekler açıyor. Ancak dünya genelinde milyonlarca insan için bu dönem, burun akıntısı, öksürük ve sulanan gözlerle geçen zorlu bir sürece dönüşebiliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 400 milyon kişi, havadaki alerjenlerin (özellikle polenin) burun yollarını tahriş etmesiyle ortaya çıkan alerjik rinitten etkileniyor. Bu durum mevsimsel olarak görüldüğünde “saman nezlesi” olarak adlandırılıyor. Kuzey Amerika’da ise, farklı polen türleri veya diğer alerjenlere bağlı olarak gelişebildiği için genellikle “mevsimsel alerji” olarak biliniyor.

İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle hem saman nezlesi hastalarının sayısında hem de semptomların şiddetinde artış gözleniyor.

BBC'nin haberinde yer alan; uzmanlara göre, son yıllarda geliştirilen tedavi yöntemleri ve yapılan araştırmalar sayesinde mevsimsel alerjenlerle başa çıkmak artık daha mümkün. İşte bu alerji sezonunda semptomları azaltmanın 9 yolu ve ne zaman doktora başvurmanız gerektiği:

1. İLAÇ YERİNE BURUN SPREYİ TERCİH EDİN

Uzmanlar, ağızdan alınan antihistaminik ilaçlar yerine burun içine uygulanan kortikosteroid veya antihistaminik spreylerin daha etkili olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni, spreylerin doğrudan hedef bölgeye uygulanarak iltihaplanmayı daha etkili şekilde azaltması.

Ayrıca bu spreyler, burun tıkanıklığı, hapşırma ve diğer belirtileri daha kapsamlı şekilde kontrol edebiliyor. Bu nedenle hem çocuklar hem de yetişkinler için genellikle ilk tercih olarak öneriliyor. Gözlerde kaşıntı devam ederse, olopatadin içeren göz damlaları da yardımcı olabiliyor.

2. BURUN AÇICI SPREYLERDEN KAÇININ

Dekonjestan (burun açıcı) spreyler kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun süreli kullanımda “geri tepme tıkanıklığına” yol açabiliyor.

Beş günden uzun kullanımda burun damarları ilaca bağımlı hale gelebilir ve bırakıldığında daha fazla şişerek tıkanıklığı artırabilir. Bu durum uzun vadede zarar verebilir.

3. AĞIZDAN İLAÇ ALACAKSANIZ YENİ NESİL SEÇİN

Eğer antihistaminik hap kullanacaksanız, setirizin, loratadin veya feksofenadin gibi ikinci nesil ilaçlar tercih edilmeli.

Bu ilaçlar, difenhidramin gibi eski nesil antihistaminiklere göre daha etkili olup daha az uyku hali yapıyor. Uzmanlar, burun spreyi ile birlikte antihistaminik hap kullanmanın genellikle ek bir fayda sağlamadığını belirtiyor.

4. TEDAVİYE SEZON BAŞLAMADAN ÖNCE BAŞLAYIN

Belirtiler ortaya çıkmadan birkaç hafta önce tedaviye başlamak, daha iyi sonuçlar sağlıyor. Araştırmalar, polen sezonundan dört hafta önce burun spreyi kullanan kişilerin daha az semptom yaşadığını gösteriyor.

5. DÜZENLİ KULLANIMI İHMAL ETMEYİN

İlaçların etkisiz olduğu düşüncesi çoğunlukla yanlış kullanım veya düzensizlikten kaynaklanıyor. Tedavinin her gün aynı saatte ve belirtiler olmasa bile uygulanması gerekiyor. Doğru dozda ve düzenli kullanım, semptomları belirgin şekilde azaltıyor.

6. BURUN SPREYİNİ DOĞRU KULLANIN

Yaygın bir hata, spreyi burnun çok derinine sıkıp başı geriye atmak. Bu yöntem ilacın boğaza gitmesine neden oluyor.

Doğru kullanımda sprey, burun deliğine hafifçe yerleştirilip kulak yönüne doğru sıkılmalı, baş hafif öne eğilmeli ve sonrasında burun sümkürülmemeli. Bu sayede ilaç etkili bölgede kalabiliyor.

7. GÖZ DAMLALARINI DOĞRU UYGULAYIN

Göz damlasını doğrudan gözün üstüne damlatmak yerine baş yana eğilmeli ve damla gözün iç köşesine uygulanmalı. Ardından göz kırpılarak ilacın yüzeye yayılması sağlanmalı.

8. TETİKLEYİCİLERDEN KAÇININ

Polene maruziyeti azaltmak için pencereleri kapalı tutmak, dışarı çıkarken güneş gözlüğü veya maske kullanmak öneriliyor. Dışarıdan geldikten sonra duş almak da önemli; çünkü polenler saç ve ciltte kalıp ev ortamına yayılabiliyor.

9. ŞİKAYETLER DEVAM EDİYORSA DOKTORA BAŞVURUN

Saman nezlesi çoğu zaman hafife alınsa da yaşam kalitesini, uykuyu ve solunum sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Belirtiler devam ediyorsa bir doktora başvurulmalı. Çünkü bazı durumlarda astım veya başka bir solunum yolu hastalığı söz konusu olabilir.

Ayrıca alerjen immünoterapisi gibi tedaviler, uzun vadede semptomları önemli ölçüde azaltabilir.

Uzmanlar, saman nezlesinin “basit bir burun akıntısı” olarak görülmemesi gerektiğini vurgularken, doğru tedavi ve önlemlerle yaz aylarının daha konforlu geçirilebileceğine dikkat çekiyor.