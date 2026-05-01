TCMB'den döviz hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, firmaların yurt dışından elde ettikleri döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik eden destek uygulamasında süre uzatımına gitti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce 30 Nisan 2026 tarihinde sona ermesi öngörülen destek uygulaması 31 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Böylece şirketlerin döviz kaynaklarını Türk lirasına çevirmesini özendiren mekanizma üç ay daha yürürlükte kalmış oldu.

