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Sağlık Uzmanlara göre yüzünüzü ne sıklıkla yıkamamız gerekiyor? Yüzümüzü çok yıkarsak ne olur?
Sağlık

Uzmanlara göre yüzünüzü ne sıklıkla yıkamamız gerekiyor? Yüzümüzü çok yıkarsak ne olur?

Koronavirüs çıktığından hepimiz ellerimizi günde bir milyon kez yıkıyoruz. Ama konu yüzümüze gelince bu kadar hassas davranmıyoruz. Yüzü ne çok yıkamak ne de az yıkamak doğru değildir. Peki doğru olan nedir? Yüzümüzü ne sıklıkla yıkamalıyız?"

Yeniakit Publisher
2022-05-08 21:36:00 - 2022-05-08 21:37:46
Uzmanlara göre yüzünüzü ne sıklıkla yıkamamız gerekiyor? Yüzümüzü çok yıkarsak ne olur?

El yıkama alışkanlığı son günlerde bütün ilgiyi üzerine çekiyor. Ünlü isimler ellerini yıkarken kendilerini videoya çekiyor, hatta el yıkama için şarkı yazan bile var. Tüm bunlar olurken ABD'li Senatör Elizabeth Warren yüzünü yıkamadığını söyledi. Yılların 'yüzünüzü günde iki kez yıkayın' önerisi ise yeniden sorgulanıyor. Warren, Cosmolitan dergisine verdiği röportajda nemlendirici kullanmayı aksatmadığını, ancak yüzünü hiç yıkamadığını söyledi. ABD'li oyuncu Kristen Bell ise Elle dergisine verdiği röportajda yüzünü günde sadece bir kez gece yıkadığını söyledi Bell, yüzünü doğal yağlarından arındırmak istemediğini belirtti.

Su, yeterli değil

ABD'li dermatolojist Nada Elbuluk, yüzümüzü ne sıklıkla yıkamanın iyi olmasından önce yük yıkamak derken neden bahsettiğini açmak istiyor. Dermotologların bahsettiği yüz yıkama işleminde, suya ek olarak bir de temizleyici var. Güney California Üniversitesi'nden Elbuluk, "Yüzümüzde bütün gün yapılanan yağı ve kiri çıkarmaya yardımcı olacak bir şey" diyor. Suyun, kiri ve yağı tek başına çıkaramayacağı konusunda uzmanlar hemfikir.

Yıkamazsak ne olur?

New Yorklu dermotolog Meghan Feely, yüz yıkamanın tamamen bırakılması durumunda aknelerin baş göstereceği konusunda uyarıyor. Özellikle denize girilen, spor yapılan bir günün ardından yüzü yıkamak şart haline geliyor. Gün içinde hiç terlemeseniz bile, gündelik yaşantıda yapılan aktiviteler gözeneklerin dolmasına neden oluyor. Gözeneklerin ise düzenli şekilde temizlenmesi gerekiyor. Gözeneklerde biriken yağ ve tere ek olarak, çevre kirliliğine maruz kaldığımız da vurgulanıyor. Çevre kirliliği nedeniyle cilde nüfuz edenler arasında bakteriler ve virüsler de bulunabilir. Makyaj kalıntıları, kir ve yağ güne kremi gibi ürünlerin etkili çalışmasına da engel oluyor. Derimizin yılanlarda olduğu gibi 21 günde bir yenilendiğini belirten Elbuluk, cilt temiz olmazsa bu ürünlerin düzgün şekilde yok olmayacağını söylüyor.

İdeal olan yüzü günde 2 kez yıkamaktır

Uzmanlar, ikinin sihirli sayı olduğu konusunda hemfikirler; sabah bir kez ve gece bir kez yıkamalısınız. Gece uyuduğunuzda cildinizde bakteri birikir, bu yüzden sabahları cildinizi yıkamanız gerekir. Sabah yıkamak ise  sadece canlandırıcı bir etki oluşturmaz, aynı zamanda sabah cilt bakım rutininiz için yüzünüzü hazırlar.

Sadece bir kez seçmek zorunda kalırsanız geceyi seçin

İki kere yıkamanın cildinizi kuruttuğunu düşünüyorsanız cildinizi günde bir kere temizleyebilirsiniz. Eğer günde bir kere cilt temizliği yapacaksanız da tercihiniz akşam olsun. Tüm günün yorgunluğunu, kirini cildinizden atmak için akşam temizlemeniz önemli. Sabahları da yüzünüzü sadece su ile yıkayarak idare edebilirsiniz. 

Doğru ürünleri kullandığınızdan emin olun

Cildiniz aşırı yıkamadan kızarabilir ve tahriş olabilir, bu nedenle günde iki kez temizliyorsanız, bunlardan en az biri için nazik, pH açısından nötr, köpürmeyen bir temizleyici kullandığınızdan emin olun. Temizledikten sonra geceleri yüzünüzü misel su ile silin. Bu, yıkama ile bile çıkmayan kalıntıları temizlemenin en iyi yoludur. 

El yıkamak için kullandığınız aynı 20 saniye kuralını kullanın

Bütün uzmanlar ellerimizi en az 20 saniye yıkamamızın hayati önem taşıdığını söylüyor. Bu kuralı yüzünüz için de uygulamalısınız. Öte yandan yüzünüzü temizlerken yumuşak bir bez ya da sadece ellerinizi kullanın. Çok kıllı ve sert ürünler ile yüzünüzü temizlemeyin, tahriş olmasına neden olursunuz.

Yüzümüzü çok yıkarsak ne olur?

Yüzünüzü çok yıkamak yanlıştır. Çünkü cilt daha kendi yağını tolere etmeden siz tekrar yıkarsanız, bu sefer cildinizin kurumasına neden olursunuz. Ayrıca klima da cilt kuruluğuna neden olabilir. Bunu engellemek için gün içinde nemlendirici sürmenizde fayda var.

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