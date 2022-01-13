Uzmanlar verilerle aşısızları uyarıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA

Türkiye’de koronavirüs salgınının görüldüğü 2020 Mart ayından bu yana her platformda vatandaşları bilgilendirmeye çalışan bilim insanları hastalık, aşı ve önlemleri konusunda bilgilendirmelere devam ediyor.

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Cenk Kıraklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özellikle gençleri uyarırken, “Şu an için kliniğimizde yatan COVID19 hastaları. Yarısı aşısız ve genelde gençler ne yazık ki. Ancak toplumda vaka sayıları çok artmasına rağmen, hastane ve yoğun bakım başvurularında bir artış yok. Marta kadar böyle giderse pandeminin sonunun gelmiş olabileceğini umuyorum... Bu arada tam koruma kabul edilen 2 Sino+2 Biontech hala yok. 2 Biontechli ilk hastamız da ne yazık ki bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanıyordu.” ifadelerini kullandı.