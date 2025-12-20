Uzmanlar uyarıyor: Sokak kedisi alarmı

Uzmanlara göre kısırlaştırılmayan kediler, daha sıcak geçen kışlar nedeniyle artık yılın her döneminde çiftleşip yavrulayabiliyor. Bu durum, sokaktaki kedi sayısını kısa sürede büyütüyor.

Dithmarschen Barınağı’ndan Ralf Klink, doğum takviminin değiştiğine dikkat çekerek “Doğum zamanlarının aşırı biçimde değiştiğini görüyoruz. Daha bir hafta önce yaklaşık altı haftalık beş yavru kedi geldi” dedi.

Alman Hayvanları Koruma Birliği’nden Ellen Kloth da iklim etkisini şöyle özetledi: “İklim değişikliği bunun nedeni. Normalde kediler ilkbaharda ve yaz sonuna doğru doğurur. Ama kışlar ısındığı için artık yıl boyu, hatta aralık ayında bile yavruluyorlar.”

BARINAKLAR ‘KABUL DURDU’ NOKTASINDA

Schleswig-Holstein’daki Tensbüttel’de bulunan küçük bir barınakta 200’ün üzerinde kedi olduğu, benzer tablonun ülke genelinde görüldüğü aktarılıyor. Çok sayıda barınak, kapasite dolduğu için yeni hayvan kabulünü durdurmuş durumda.

Leipzig Barınağı’ndan Michael Sperlich, bakım yükünün giderek ağırlaştığını belirterek şu ifadeyi kullandı: “Bu hayvanlar çoğu zaman hasta geliyor ve sahiplendirilmeleri zor oluyor. Veteriner bakımı pahalı, uzun süre karantinada kalmaları gerekiyor. Bu da başka hayvanların kabulünü zorlaştırıyor.”

ÇÖZÜM ARAYIŞI: KISIRLAŞTIRMA VE ÇİP ZORUNLULUĞU

Uzmanlar, kedi koruma yönetmeliği benzeri bir düzenleme için çalışıyor. Hedef; sahipli kedilerde kısırlaştırma ve çip uygulamasını yaygınlaştırmak. Uzmanlara göre kısırlaştırılmamış tek bir kedi, birkaç yıl içinde yüzlerce yavruya yol açabiliyor. Bu artış; hastalık riskini, akraba çiftleşmesini, ekosistem baskısını ve kamusal alanda hijyen sorunlarını da beraberinde getiriyor.