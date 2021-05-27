Uzmanlar uyarıyor! 'Koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı klima bakımı hayati derecede önemli'

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Havaların ısınması ile birlikte klima kullanımı da yakın zaman içinde artacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da klima kullanımı tartışılmaya başladı.

Klima koronavirüsü yayar mı?

Dr. Songül Özer, koronavirüsün klima ile yayıldığını düşünmediklerini söylese de klima aracılığıyla bulaşabilen başta 'lejyonella' olmak üzere birçok bakteri türünün olduğunu ifade etti. Klimalara yıllık bakım yapılmasının sağlık açısından önemine dikkat çeken Dr. Özer, "Özellikle uzun süre kullanılmamış klimaların ilk kullanımlarından önce mutlaka yıllık bakımlarının yapılması gerekiyor. Yani içerisinde yuvalanmış olan, yuvalanma ihtimali olan bakterilerin uzaklaştırılması gerekiyor. Evimizde veya iş yerimizdeki klimaların yıllık bakımlarını ihmal etmememiz lazım. Burada split klimalardan bahsediyorum. Özellikle iş yerlerindeki merkezi klimalarda mutlaka yıllık bakımların yapılması şart." dedi.

Emre Zırıh kalabalık mahallere dikkat çekerek uyardı!

Koronavirüsün klima ile yayılmadığı düşünülse de önlem almanın, hiçbir şey kaybettirmeyeceği gibi, diğer salgın hastalıklardan da koruyacağının altını çizen Kombi & Klima House Genel Müdürü Emre Zırıh özellikle; hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli mahallerdeki iklimlendirme tesisatlarının periyodik kontrol tekniğine uygun olarak bakımdan geçirilmesi gerektiğini söyledi. Onlineklimaservis.com yetkilisi Zırıh, klima bakımının nasıl yapılması gerektiğini şöyle anlattı:

• İç ünite serpantinlerinin kimyasallar ile dezenfekte edilmesi ve yıkanması.

• İç ünite kablo bağlantıları, fan balans kontrolü, akım, güç ölçümleri.

• Dış ünite serpantinlerinin kimyasallar ile dezenfekte edilmesi ve yıkanması.

• Kompresör ve fan motoru akım ve güç ölçümleri.

• Elektronik kart testi.

• Gaz basıncı kontrol edilmeli eksikse gaz şarjı yapılması.

• Bakır boru tesisatında ezilme veya kaçak var mı kontrolleri.

• Kapasitör ölçümü.