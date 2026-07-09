Bakan Bayraktar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü! Kalkınma Yolu Projesi enerji hattı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile görüştüğünü bildirdi.

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hüdeyir ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı başta olmak üzere petrol ve doğal gaz alanlarında geliştirebileceğimiz işbirliği başlıklarını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Mevcut altyapının en etkin şekilde kullanılmasının ve yeni bağlantılarla desteklenmesinin Türkiye ile Irak'ın enerjideki ortak vizyonlarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu vizyon doğrultusunda, Kalkınma Yolu Projesi'ni yalnızca bir ticaret ve ulaştırma koridoru olarak değil, aynı zamanda bölgesel bir enerji hattına dönüştürme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Irak'ta yeni kurulan Hükümet ile koordineli ve yakın bir işbirliği anlayışıyla ilerlemeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda atılacak somut adımların iki ülke arasındaki ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz."