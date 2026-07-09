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Karada yer kalmayınca denizi güneş panelleriyle kapladılar

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Karada yer kalmayınca denizi güneş panelleriyle kapladılar

Toplamda 9 bin nüfusu bulanan ada ülkesi Tuvalu topraklarında karada yer kalmayınca, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için deniz yüzeyini güneş panelleriyle kapladılar.

#1
Foto - Karada yer kalmayınca denizi güneş panelleriyle kapladılar

Güney Pasifik'te yer alan ve küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesiyle toprak kaybetme riski yaşayan küçük ada ülkesi Tuvalu, sıra dışı bir çevre projesine imza attı.

#2
Foto - Karada yer kalmayınca denizi güneş panelleriyle kapladılar

Güneş enerjisinden yararlanmak isteyen ancak ev, ulaşım ve tarım gibi temel ihtiyaçlar nedeniyle panelleri kuracak yeterli karasal arazisi bulunmayan ülke, çareyi denizde buldu.

#3
Foto - Karada yer kalmayınca denizi güneş panelleriyle kapladılar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle başkent Funafuti'deki Tafua lagünü üzerine 184 adet yüzer güneş paneli yerleştirildi. Su yüzeyine kurulan bu yenilikçi sistem, ada ülkesinin zaten kıt olan topraklarını işgal etmeden yılda yaklaşık 174 megavatsaat (MWh) temiz elektrik üretiyor.

#4
Foto - Karada yer kalmayınca denizi güneş panelleriyle kapladılar

Üretilen bu miktar, başkentin toplam enerji ihtiyacının yalnızca yüzde 2'sini karşılasa da ada ekonomisi için kritik bir öneme sahip.

#5
Foto - Karada yer kalmayınca denizi güneş panelleriyle kapladılar

Proje sayesinde, elektrik üretimi için yurt dışından ithal edilen pahalı dizel yakıta olan bağımlılık azalırken, yılda yaklaşık 47 bin litre yakıt tasarrufu sağlanıyor.

#6
Foto - Karada yer kalmayınca denizi güneş panelleriyle kapladılar

Tuvalu'nun hayata geçirdiği bu hibrit çözüm, sınırlı alana sahip diğer ada ülkeleri için de su kütlelerini enerji kaynağına dönüştürme konusunda ilham verici bir model teşkil ediyor.

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