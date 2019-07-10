0553 313 94 23

Uzmanlar uyarıyor: "Kaliteli güneş gözlüğü kullanımı göz sağlığı açısından önemli."

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
Uzmanlar uyarıyor: "Kaliteli güneş gözlüğü kullanımı göz sağlığı açısından önemli."

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Durlu, ultraviyole ışınlarını geçirmeyen, kaliteli güneş gözlüğü kullanımının göz sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.


Sarı noktanın, gözün arka kısmında retinada bulunan, keskin ve renkli görmeyi sağlayan bir bölge olduğunu belirten Durlu, bu bölgede hasar geliştiğinde, görme kaybına kadar giden sıkıntılı bir hastalık sürecinin yaşanabildiğini vurguladı. Güneş ışığındaki a tipi ultraviyole dalgalarının sarı nokta hücrelerinde bazı hasarlara yol açtığına dikkat çeken Doç. Dr. Yusuf Durlu, "Özellikle gündüz en az sekiz saatini dışarıda geçiren kişiler, çiftçi, denizci, şöför ve seyyar satıcı gibi zamanının önemli bir bölümünü güneş altında geçiren meslek gurubuna mensup kişiler risk altında" dedi. Ultraviyole ışınlarından b tipinin kornea ve lensten geçemediğini, c tipinin ise atmosferden geçemediği için göz için risk oluşturmadığını belirten Durlu;"Özellikle ultraviyole a tipi ışınlar, 320-400 nm dalga boyu arasında olduğu için, sarı noktaya oksidatif stres yoluyla hasar verebiliyor." diye konuştu.


"Güneş gözlüğü sadece bir aksesuar değil."


Güneş gözlüğünün sadece bir aksesuar olmadığını, göz sağlığı açısından da koruyucu bir öneme sahip olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Durlu, ultraviyole ışınlarını geçirmeyen, kaliteli güneş gözlüğü kullanımının önemine değinerek, “ Güneş gözlüğü kullanılmadığında veya filtresiz ve kalitesiz güneş gözlüğü kullanıldığında, sarı nokta hastalığı riski belirgin bir şekilde artıyor. Güneş gözlüğünün rengi önemli değil. Ancak, güneş gözlüğünün merceğinde kullanılan hammadde çok önemli. Çünkü filtreleme işlemini bu mercek sağlıyor ve zararlı ışınların gözün arkasına ulaşmasını engelliyor. Güneş’in ultraviyole ışınlarını geçirmeyen kaliteli güneş gözlüğüyle beraber siperlikli şapka takılması da, sarı noktayı koruma açısından önemli." dedi.


Durlu, sarı nokta hastalığının gelişmesi durumunda, günümüzdeki teknolojik gelişmelerin tanı ve tedavi konusunda çok önemli katkılar yaptığını söyledi. Durlu, ilaçsız göz anjiyosu yönteminin ıslak tip sarı nokta hastalığının erken döneminde tanısının konulması ve gerekirse göz içine iğne tedavisinin yönünü belirlemesi açısından çok olumlu sonuçlar verdiğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşçi Savunma Derneği’den Anadolu Selçuklu Ocaklarına ziyaret
    1. İşçi Savunma Derneği’den Anadolu..
    2. Tayland'da onlarca kanun hükmünde..
    3. Plan ve Bütçe Komisyonu ‘Mali paket’i..
    4. İslam düşmanı densizlerden kutsala..
    5. Yusuf Günay: "Yönetim kurulu..
    6. Öztrak’tan gündeme dair..
    7. Hamas'tan S-400 açıklaması: Erdoğan'ın..
    8. Anadolu Ajansı, "Türkiye'nin Kültür..
    9. Saldırı sonrası sınırda askeri..
    10. Vali Ekinci ve Yılmaz incelemede..
    11. CHP'den "Gerçek Türkiye'nin..
    12. "S-400'ler Türkiye için bir zarurettir"
    13. Şuhut İlçe Mezarlığında çevre..
    14. Fenerbahçe, Didem Akın ile yollarını..
    15. Yazın saç ekimi yapılır mı?
    16. Hırsızlıktan 18 yıl hapis cezası..
    17. Gaziantep Basketbol'da transfer
    18. Bekaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    19. “Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan..
    20. Yeni buğday çeşitleri ’Mesut’ ve..
    21. Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet..
    22. Basketbolda Turgutlu Belediyespor..
    23. Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa..
    24. "SASA'nın Yumurtalık'taki..
    25. Konya’da yasa dışı sülük satışına 13..
    26. ANALİZ - AB'de yeni yönetici kadrosu..
    27. Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü
    28. FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi..
    29. Ilgın’da Sıfır Atık Projesi tanıtıldı
    30. Narkotik ekipleri uyuşturucu hap ele..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"