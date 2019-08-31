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Uzmanlar uyardı ‘Okul öncesi çocuklarda sağlıklı beslenmeye’ dikkat

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala uzmanlar okul öncesi çocuklarda sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:44
Uzmanlar uyardı ‘Okul öncesi çocuklarda sağlıklı beslenmeye’ dikkat

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala uzmanlar okul öncesi çocuklarda sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulundu.


Okul öncesi çocuklarda hızlı büyüme ve gelişme nedeniyle pek çok besin öğesine olan gereksinim yaşamının diğer dönemlerine oranla daha fazladır. Bu nedenle bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme kadar, iyi geliştirilmiş beslenme alışkanlıkları edinmek de çok önemlidir diyen Bilecik Pazaryeri Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, “Çocukların kişiliği özellikle okul öncesi dönemde şekillenmekte, yetişkinlik çağındaki davranışları üzerinde etkili olacak alışkanlıkların edinilmesi bu yıllara dayanmaktadır ve bu yaşlarda kazandığı sağlıklı beslenme alışkanlıkları hayatının sonraki dönemlerini etkileyerek ileride ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarını önlemede temel çözüm yolunu oluşturmaktadır.Sağlıklı beslenme çocuğun bedensel, sosyal ve duygusal gelişmesi ve davranışları üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bir-altı yaş grubu çocukları kapsayan okul öncesi dönemi ’oyun çocuğu’ dönemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu yaş gurubunda ilk yaştan itibaren çocuk giderek bağımsızlık kazanmaya başlar, aile içinde çocuk değişmeye başlayan bir birey haline gelir" dedi.


Erduran, "Türkiye’de okul öncesi çocuklarda görülen önemli sağlık sorunları arasında protein-enerji malnütrisyonu, D vitamini yetersizliği, anemi, çeşitli vitamin yetersizlikleri, basit guatr ve yaygın diş çürükleri yer almaktadır. Ayrıca son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de okul öncesi ve okul çağı çocuklarda obezite (şişmanlık), yaşam şeklinde ve beslenme alışkanlıklarındaki hızlı değişimlere bağlı olarak hızla artan bir sorun haline gelmiştir” ifadesinde bulunarak, okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmeleri için uyarılarda bulundu. Erduran, “Çocukların sağlıklı beslenmesi için besin grubunda bulunan çeşitli besinlerden yeterli miktarlarda ve dengeli bir şekilde tüketmeleri gerekmektedir. Süt grubunda yer alan süt, yoğurt, et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, peynir, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç vb. besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesi önerilmektedir ve Çocukların özellikle kemik ve diş gelişimi için günde 2-3 su bardağı kadar süt veya yoğurt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmeleri önemlidir. Günlük beslenme planı içine yüksek kaliteli proteinlerden 1 yumurta, 500 ml süt veya yoğurt, 1 köfte kadar et veya 1 porsiyon kurubaklagiller tüketiliyorsa çocuk için protein alımı yeterlidir" dedi.


Çocuklar için en önemli öğünün kahvaltı oludğunu belirten Erduran, "Bütün gece süren açlıktan sonra, vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için enerjiye gereksinim duymaktadır. Çocukların her sabah düzenli olarak kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmalarına özen gösterilmelidir. Peynir, haşlanmış yumurta, taze meyve suyu, birkaç dilim ekmek veya 1 bardak süt, poğaça, mandalina çocuklar için yeterli ve dengeli bir kahvaltı örneğidir. Yüksek oranda şeker ve şekerli besinler çocukların beslenmesi için olumlu değildir ve meyveli şekerler, hazır meyve suları, kolalı içecekler den uzak tutulmalıdır ve bu içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları, süt, ayran vb. içeceklerin tüketimi tercih edilmelidir ” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:44
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