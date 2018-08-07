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Uzmanlar uyardı! Islak mendili kullandığınız yeri yıkayın

Özellikle ev kadınlarının sıklıkla tercih ettiği ıslak mendillerin sağlığa zararlarının olduğunu biliyor muydunuz? Sizler için hemen hemen her alanda kullandığımız ve neredeyse vazgeçemediğimiz ıslak mendillerin zararlarını araştırdık. İşte ıslak mendillerin zararları...

07 Ağustos 2018 Salı 20:23
Uzmanlar uyardı! Islak mendili kullandığınız yeri yıkayın

Yapılan araştırmalarda kimyasal maddelerle üretilen ıslak mendilin zararları olduğu ortaya çıktı. Peki annelerin bebeklerin altını temizlemesinde bile kullandıkları ıslak mendillerin ne gibi zararları olabilir. Hijyen amaçlı kullandığımız ıslak mendillerin ilk kez duyacağınız zararları...

Kullanılan ıslak mendillerden çıkan çok fazla derecede fabrika kimyasalları içeriyor. Bu sıvı kullanılan bölgeye temas ederek cildin gözeneklerinden alt tabaka yani dermis katmanına nüfuz eder. Biriken bu kimyasallar ciddi cilt hastalıklarına neden olur. Aynı zamanda elde kullanılan ıslak mendil sonrası tuttuğumuz yiyecekler aracılığıyla da vücudumuza giren bu kimyasallar sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebebiyet verir.

Uzmanlar ıslak mendilin neden olduğu bu durumlar ölümcül olmasa da ciddi cilt hasarlarına neden olabileceğini vurguluyor. Bunun için ıslak mendil kullanımından sonra mutlaka o bölgenin yıkanması gerektiğini de belirtiyor.

Özellikle annelerin pişik olan bebeklerinde kullandıkları ıslak mendillerin bu yaralardan cilde geçerek hastalığın daha fazla ortaya çıkmasına neden olur.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 20:23
  1. ISLAK MENDİL

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