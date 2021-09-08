Uzmanlar uyardı! Göz damlasını böyle kullanmak kör ediyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür Yağız, göz damlalarıyla ilgili çok önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Göz hastalıklarının hemen hemen hepsinde göz damlalarının kullanıldığını belirten Dr. Yağız, lens ve gözlük kullanan hastalarda göz damla tedavisinin uygulandığını söyledi.



Hastaların damlatma işlemini yanlış uyguladığını ifade eden Özel Gözde İzmir Hastanesi doktorlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür Yağız, "Göz damlası kullanan hastaların bazıları damlatma işlemini yanlış uyguluyor. Gözüne damlayı damlatıp hemen başını kaldırıyor. Bu sırada damlanın tümü göze etki etmiyor. Kafayı geriye atıp damlayı damlattıktan sonra göz yaşı kanallarının olduğu bölgeye parmaklarımızla basarak iki dakika bu şekilde beklemek gerekiyor. Bu şekilde damlatma yapıldığında, göz damlası tam olarak tedavi sağlayacaktır. Günde üç damla verdiğimiz göz tansiyonu hastalarından bazıları damlayı uygun damlatamadığı için, tansiyonları yüksek seyredip ameliyata (lazer) kadar gidebiliyorlar” diye konuştu.

"Göz tansiyonu sürekli yüksek seyrederse hastayı kör edebilir"

Göz tansiyonu hastalarının damlayı aldığı sürece tansiyonunun çıkmayacağını vurgulayan Dr. Yağız, "Göz damlası hastalığı tedavi etmiyor sadece tansiyonu düzenliyor. Göz tansiyonu için ‘gözün sessiz katili’ denir. Göz tansiyonu sürekli yüksek seyrederse hastayı kör eder” dedi.



Gözde yaklaşık 1 milyon 200 bin hücre olduğunu ve göz tansiyonunun her gün bu hücrelerin 15-20’sini öldürdüğüne dikkat çeken Yağız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hasta, sinirlerin yüzde 90’ı bozulduğunda bunun farkına varır. Göz muayenesinde hastanın göz tansiyonunun çok yükseldiği belirlenebilir. Aksi takdirde bu rahatsızlığın, hastaların fark edebileceği çok belirgin bir belirtisi yoktur.”