Uzmanlar Putin-Abe görüşmesini değerlendirdi! Rusya-Japonya düşmanlığı çözülebilir mi?

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasında tarihi bir görüşme yapılması planlanıyor. Uzmanlar, ikili görüşmenin perde arkasına ilişkin Anara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’ne dikkat çeken yorumda bulundu.

“İki ülke arasında 70 yıldır devam eden bir anlaşmazlık bulunmakta”

Abe-Putin arasında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ANKASAM Avrasya Danışmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman, “Rusya ile Japonya arasında Kuril Adaları sebebiyle yaklaşık 70 yıldır devam eden bir anlaşmazlık bulunmaktadır. Yapılacak toplantı, ekonomi temelli bir toplantı olsa da adaların durumu da gündeme gelecektir. Liderler arasındaki görüşmeyi, Rusya-Japonya hattında gerilen ilişkilerin düzeltilmesi yolunda atılmış bir adım olarak yorumlamak mümkündür.” yorumunda bulundu.

“Abe’nin yaptığı görüşme teklifi, bir zeytin dalı olarak da telakki edebilir”

Rusya, Japon basınında Japonya’nın hak iddia ettiği dört adaya Amerikan füzelerinin konuşlandırılması konusunda çıkan haberlerden endişe duyduğunu ve adaların geri verilmesine rıza göstermediğini hatırlatan Prof. Dr. Giray Saynur Derman, şöyle konuştu:

“Bu sebeple de Moskova, Tokyo’dan gelen müzakere taleplerine olumlu bakmaktadır. Japonya da Rusya’nın net tavrından dolayı ABD’yle ilişkilerinde temkinli davranmaktadır. Düzenlenecek forum, ilişkilerin yumuşamasına vesile olabilir. Japonya, Amerikan füze sistemlerinin konuşlandırılması için en uygun yer olarak İturup Adası’nı göstermiştir. Bu da ABD’ye Rusya Pasifik Filosu’nun bulunduğu Vladivostok Limanı’nı bloke etme imkânını sağlayabilir. Ancak Rusya’nın dört adayı teslim etmesi durumunda Japonya ve ABD’nin Rus filosuna denize açılma olanağı vermemesi, Moskova tarafından büyük bir sorun olarak görülmektedir. Japonya’nın ABD’yle yakınlaşması, Rusya-İran-Çin yakınlaşmasına karşılık ABD’nin yaptığı bir hamle ve hatta gözdağı olarak nitelendirilebilir. Ancak Abe’nin yaptığı görüşme teklifi, bir zeytin dalı olarak da telakki edebilir. Kısacası Japonya, Rusya’yla yaşanan gerginlikten rahatsızdır. Bu yüzden de ilişkileri yumuşatmaya çalışmaktadır.”

“İkili görüşmeden somut bir sonuç çıkmaz!”

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan görüşmeden somut bir sonucun çıkmayacağını iddia eden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, “Şinzo Abe’nin iktidara gelmesinden bu yana iki ülke arasında çeşitli görüşmeler gerçekleşmiştir. Abe’nin buradaki amacı Japonya tarihine geçmektir. Bu hedefine de Kuril Adaları’nı Japonya’ya katan devlet adamı olarak ulaşmak istemektedir. Abe, iktidara geldiği günden itibaren Rusya’ya çok sayıda ziyarette bulunmuştur. Bu görüşmelerde de genellikle ana gündem maddesini adaların durumu oluşturmuştur” şeklinde konuştu.

“Rusya’nın amacı Batı’dan gelen ambargolara karşı çıkış yolu bulmaktır”

İki ülke arasındaki gerilimi tırmandıran Kuri Adaları’nın Rusya’nın Japonya’ya vermeyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Nasıl ki Abe, Kuril Adaları’nı ülkesine katan devlet adamı olarak tarihe geçmek istiyorsa; Putin de mevzubahis adaları Japonya’ya teslim eden devlet adamı olarak anılmak istememektedir. Dolayısıyla iki tarafın bir sonuca ulaşması mümkün değildir. Ancak ikili görüşmelerin devam etmesi olumludur. Japonya’nın Rusya’yla görüşmek için ısrarlı olması, Abe’nin hedefleriyle ilişkilidir. Rusya’nın amacı ise Batı’dan gelen ambargolara karşı hem diplomatik hem de ekonomik çıkış yolu bulmaktır. Bu çıkış noktalarından biri de Japonya’dır. Moskova’nın bir diğer beklentisi ise Tokyo’yla ipleri tamamen koparmamak ve iki ülke arasındaki ekonomik münasebetleri geliştirmektir. Ekonomik ilişkilerdeki en büyük sorun, Japonya’nın Rusya’ya yapacağı yatırımlar konusunda ön koşul olarak Kuril Adaları’nı sunmasıdır. Çin faktöründen dolayı taraflar, açıktan işbirliği yapmasalar bile Çin’i dengeleme yoluna gitmektedirler.”

“Putin, ülkesinin Japonya’yla ilişkilerini farklı bir boyuta taşımak istiyor”

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından başta Kuril Adaları olmak üzere birçok sorun nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış anlaşması imzalanmadığını belirten

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, “Bu durum, yıllar geçtikçe iki ülkeyi de rahatsız etmeye başlamıştır. Ancak iki ülke, geçmişte de aralarındaki sorunları halletmeye yönelik girişimlerde bulunmuş ve bu girişimlerden sonuç alınamamıştır. Lakin son dönemde Putin, ülkesinin Japonya’yla ilişkilerini farklı bir boyuta taşımak istediğinin sinyallerini vermiştir. Benzer bir şekilde Abe de Rusya ile Japonya arasındaki sorunları çözerek yeni bir dönem başlatma niyetinde olduğunu göstermiştir. Putin’in hemen her fırsatta Japonya’yla bir barış anlaşması imzalayabileceklerini dile getirmesi de bu süreçteki umutları artırmıştır.” dedi.

“Rusya, Japonya’yla Çin’e ve ABD’ye karşı bir denge oluşturmaya çalışmaktadır”

İktidara geldikten sonra ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore’nin müttefiklik statüsünü sorgulamaya başladığını hatırlatan Dr. Barış Adıbelli, şöyle konuştu:

“Burada bulunan Amerikan üsleri ve Amerikan askerleri için para talebinde bulundu. Hatta uzun vadede Japonya ve Güney Kore’yi korumayacaklarını da ima etti. Bunun yanı sıra hiç beklenmedik bir adım atarak Kuzey Kore’yle ilişkileri normalleştirme sürecine de soktu. Bu durum ise Japonya’nın kabul edebileceği bir gelişme değildi. Çin’in yükselişi ve ABD’nin Asya-Pasifik bölgesinde giderek farklı bir stratejiye yönelmesi, Japonya’nın yeni bir arayışa girmesine neden olmuştur. Asya’daki bu jeopolitik değişim, sadece Japonya’yı değil; Rusya’yı da rahatsız etmektedir. Rusya, her ne kadar Çin’le stratejik ortak olsa da bölgede dengeyi sadece Çin’e bağımlı olarak devam ettirmek istememektedir. Bu bağlamda Moskova, Asya-Pasifik bölgesinde kendi jeopolitik dengesini kurma arayışı içeresindedir. Dolayısıyla Rusya, Japonya’yla Çin’e ve ABD’ye karşı bir denge oluşturmaya çalışmaktadır.”

“Rusya, Kuril Adaları’ndan taviz verebilir”

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, sözlerini şöyle tamamladı:

“Rusya, bölgedeki jeopolitik denklemi kendi lehine çevirmek için Kuril Adaları’ndan taviz verebilir. Buna orta vadede Güney Kore’yle yaşanabilecek yakınlaşma da eklenebilir. Ancak Güney Kore ile Japonya arasındaki tarihi sorunların nasıl çözüleceği belirsizdir. Neticede Rusya ve Japonya arasında barış anlaşması yapılırsa, yeni bir dönem başlayabilir. Bu yeni dönem, taraflar arasında askeri ve siyasi işbirliğine doğru evrilebilir. Japonya’nın enerji temininde Rusya’dan faydalanması ve buna karşılık Rusya’nın da Japonya’nın yüksek teknolojisinden yararlanması, her iki tarafı da memnun edecektir.”

“Kuril Adaları, tarihi olarak Japonya’ya aittir”

Japonya’nın Rusya’ya olan ilgisinin ve Abe-Putin ilişkisinin son derece önemli olduğunu belirten Emekli Büyükelçi Alev Kılıç, “Rus-Japon ilişkilerinin önündeki en büyük engel, iki ülkenin uzun yıllardan beri Kuril Adaları nedeniyle yaşadığı sınır sorunudur. Söz konusu adalar, tarihi olarak Japonya’ya aittir. Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Japonya’nın savaşı kaybetmesinin ardından Kuril Adaları, Rusya tarafından adeta bir savaş ganimeti olarak alınmıştır. Adalara ilişkin görüşmeler sürmektedir; fakat alınan bir toprağın geri verilmesi her ülke için zordur. Kaldı ki Kuril Adaları, Rusya’nın Pasifik’e açılmasını sağlamaktadır. Tüm bunlar değerlendirildiğinde sorun, çözümü çok zor bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Lakin iki tarafın da meseleyi çözme arzusunda olduğu görülmektedir.” dedi.

“Rus-Japon ilişkileri kadar ABD’nin bölgedeki varlığı da tartışılacaktır”

Putin ile Aba arasındaki olası görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Uzmanı Barış Mutlu ise, “İki devlet arasında onlarca yıldır devam eden sınır anlaşmazlığı, ABD gibi bir aktörün Asya-Pasifik bölgesine yönelik planlarındaki sert değişiklikler nedeniyle farklı bir boyuta geçmişti. Hassas bir mesele olan Kuril Adaları Sorunu’yla ilgili olarak bir dönem birbirlerini gücendirecek adımlar atmamaya özen gösteren taraflar, son yıllarda sertleşen dış politik dengeler nedeniyle bu tutumlarını terk etmeye başladı.Rusya, Kuril Adaları’na askeri yığınak yapmasını, ABD’nin bölgedeki hareketliliğine verdiği yanıt şeklinde savunmaktadır. Japonya ise bu gelişmeleri, Sovyetler Birliği döneminden beri gerçekleşen görüşmeler neticesinde gelinen noktanın inkâr edilmesi olarak okumaktadır. Bu yüzden de Vladivostok’ta gerçekleşecek buluşmada, en az Rus-Japon ilişkileri kadar ABD’nin bölgedeki varlığı da tartışılacaktır.” yorumunda bulundu.