Uzmanlar neyin uzmanıdır?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Değersiz (geçersiz) diploma ve belgelerin sorumlusu kimdir?

Bu sahtekârlığa kim dur diyecek?

Gençler için yeni meslekler ve riskleri nelerdir?

Türkiye’de 208 üniversite var. Her yıl binlerce öğrenci mezun olmakta, diploma almaktadır. Bilgisiz, belgeli üniversiteliler ordusu olduk.

Üniversite bitiren her öğrenci devlet dairelerinde iş beklemektedir.

Hedef; Masa başı iş olsun. Çay kahve içip talimatlar versin. Çabucak köşeyi dönsünler.

Üniversitelerimiz teorik bilgilerle veya uzaktan eğitimlerle diplomalar dağıtmaktadır. Mezunların müstakil iş yapabileceği bilgi yeterli değildir.

YÖK planlama yapmalı, ihtiyaca göre mesleki branşlarda bölümler açmalıdır. Çalışma sahası olmayan bölüm açılmamalıdır. Maalesef bu hususta gerekenler yapılmamaktadır.

İş güvenliği okullarında lisans, yüksek lisans ve doktoralarda saha uygulamaları bulunmamaktadır.

Tezsiz yüksek lisans saçmalığı devam etmektedir.

Tehlikeyi bilmeyen, tedbiri nasıl alır?

İş güvenliği uzmanları, belirli branşlardaki mezunların, 15 günlük eğitim, beş gün stajla imtihana girip belge almaktadır.

Belgeyi bilgiyle taçlandırmazsanız sonu felaket olur. Uzmanların belgelendirilmelerinde meslek ve branşlar ayrılmalı, Tehlike sınıfları güncellenmeli, derhal branşlaşmaya geçilmelidir.

İş güvenliği uzmanları ÇSGB’ na, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına bağlı bir havuzda bulunmaktadır.

Yangın yönetim sistemleri veya yangın güvenlik uzmanlığı için bazı üniversiteler ve kuruluşlar 6000 TL bedelle 60 saat sertifika eğitimi programı açmışlar. Mevzuat belli değil. Yönetmeliği dahi çıkmamış.

Neyin eğitimi veriliyor?

Belge geçerli olur mu?

Belge sahipleri kendi bilgi, belge ve görgüleri ile mesleklerini icra etmeye çalışmaktadırlar. Bahsettiğim bu üç konuda çok önemlidir. Mesleğini tam bilmeden görev yapmaya kalkan kişiler her an büyük riskler altındadır.

Kalın sağlıcakla,