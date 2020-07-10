Uzmanlar dalaşmanın sinyallerini şimdiden verdi! ABD’yi sarsacak F-35 çıkışı

Uzmanlar, Çin “Shenyang J-31” in gelecekte uluslararası pazarda hızlı bir ilerleme kaydedeceğini ve aynı zamanda Amerikan F-35'i çürüteceğinin sinyallerini verdi.

Önde gelen bir Çin savunma şirketinin başkanı olan “Ulusal Çıkar” web sitesine göre, birkaç yıl önce Çinli J-31 gizli savaşçısının kesinlikle F-35 Yıldırım savaşçısını vurabileceği konusunda övünüyor.

Çin Havacılık Endüstrisi (AFIC) başkanı Lin Zooming'in devlet televizyonuna verdiği röportajdan Ulusal İlgi Alanı, J-31'in it dalaşında bir F-35'i vurabileceğine inandığını söyledi.

Lin, J-31'in küresel pazardaki F-35 ile rekabet edeceğini ve Çin'deki ikinci gizli savaşçının beşinci nesil Amerikan uçaklarına düşük maliyetli bir alternatif olarak görünmesini ekledi.

Uçağın amacı

Bu avcı uçağı, düşman hava savunmalarını bastırmak için kullanılabilecek yakın destek, hava saldırıları ve hava müdahale operasyonlarında gelişmiş savunma yetenekleri sağlamayı amaçlamaktadır.

Avcı uçağı 16.9 metre uzunluğunda ve 4.8 metre yüksekliğinde, yaklaşık 17 ton boş ağırlığı ve maksimum 25 ton kalkış ağırlığı ile uçak orta ve düşük irtifalarda görev yapabilir.

J-31 gizli savaşçı ayrıca bir iç top, gövdede iki iç silah bölmesi ve her iki kanatta üç katı taşıma noktası ile donatılabilir, her bir iç silah bölmesi iki füze barındırabilir.

Kasım 2012'de Zhuhai'de düzenlenen Çin Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı'nda (Çin Havacılık Fuarı) bir uçak modeli sergilendi ve J-31'in prototipi Kasım 2014'te Zhuhai Airshow sırasında test uçuşu yaptı.

Karşılaştırma

Zhuhai Airshow'dan çok önce, Çinli yetkililer J-31'i F-35 ile karşılaştırmaya başladı ve bu da uluslararası pazarlardaki Amerikan avcı uçağı ile rekabet edebileceğini gösterdi.

Örneğin, Ağustos 2013'te Çin Komünist Partisi'nin resmi gazetesi olan People's Daily, “J-31 uçağının Amerikan silah üreticileri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu” kabul eden bir makale yayınladı.

J-31'in ABD F-35'lerini vurma kabiliyeti ile ilgili olarak, çoğu uzman bilmek için çok erken olduğu konusunda hemfikir.