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Gündem Uzmanlar açıkladı! Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı
Gündem

Uzmanlar açıkladı! Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı

Uzmanlar, Yunan Bakan Nikos Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan sözlerini değerlendirdi. Türkiye karşı oluşturulan blokta Türkiye lehine değişimlerin yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun Yunanistan'ı çileden çıkardığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 19:33:00 - 2022-02-18 19:34:27

Uzmanlar, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün düzenlediği bir konferansta Türkiye aleyhinde suçlamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın iddialarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundular.

"Blokta Türkiye lehine değişimler var"

İsrail ve Türkiye'nin normalleşme sürecine girmesinin Yunanistan'ı çileden çıkardığını ifade eden Prof. Dr. Esat Arslan, Yunanistan'ın feveran içinde olmasının sebeplerinden bir tanesinin de Fransa, Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır bloğunun Türkiye'yi yalnızlaştırma politikasının Türkiye lehine değişime uğradığını belirtti.

"Yunanistan ABD işgali altında"

Çanların Yunanistan için çaldığını belirten Prof. Ali Poyraz Gürson, 100 tane Rafale savaş uçağı almalarının bile yeterli olmadığını ve Yunanistan'ın ABD işgali altında olduğunu kaydetti. Gürson, "Açıkça bir silah pazarına dönüşmüş vaziyetteler. Libya anlaşmasıyla Yunanistan'ın hayalini elinden aldık. Yunanistan, ABD'nin peşinden koşuyor. 12 mil iddiasını Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değil. Türkiye, bölgede jeopolitik olarak çok büyük bir aktör. Yunanistan'la aramızda büyük fark var. Yunanistan'ın "Türkiye bizi kuşatıyor" sözüne Bakan Çavuşoğlu çok güzel bir cevap verdi" dedi.

"Yunanistan Türkiye üzerinden prim yapmaya çalışıyor"

Yunanistan'ın Türkiye üzerinden prim yapmaya çalıştığını vurgulayan Filiz Katman, "Dış düşman oluşturma çabası ülkeler içerde sıkıntı yaşarsa gündeme getirilir. Anlaşılan o ki Yunanistan iç siyasette durum sözkonusu. Diğer taraftan kendisinin ne kadar değerli olduğuna dair bir algı çalışması da yapılıyor. Ama bugüne kadar yapılan eylemleri geçersiz, çünkü uluslararası hukuk Türkiye'yi meşru kılıyor. Arkasında bulunan ülkelerin bir anlamda öne çıkarması sebebiyle, bunlardan güç alarak bu kadar pervasızca bu açıklamaları yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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