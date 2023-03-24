Uzmanından uyarı: Sahurdan hemen sonra yatmayın

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Esin Korkut, sahurda mide sağlığını koruyacak önerilerde bulundu. Prof. Dr. Korkut, ramazan ayında tutulan orucun en önemli öğününün sahur olduğunu kaydederek, “Güneş doğmadan önce yenilecek son yemek bizi tüm gün hem su hem de şekerimiz açısından yetecek dayanıklılığı içerecek besin değerinde olmalıdır. Bu yüzden sahur söz konusu olduğunda doğru seçimi yapmak önemlidir. Uyku bölünecek endişesiyle sahur atlanmamalı ya da sadece su içip yatılmamalıdır. Mutlaka sahur yapılmalıdır. Özellikle Ramazan ayının ilerleyen günlerinde mide yakınmaları özellikle reflü belirtileri ve kabızlık yakınmaları gelişebilir. Bu şikayetlerde uygun beslenme ile en aza indirgenebilir” diye konuştu.

“Lif ve kalsiyum zengin gıdaları tercih edin”

Sahurda proteinden, liften, kalsiyumdan ve vitaminden zengin gıdaların tüketilmesini öneren Prof. Dr. Korkut, şöyle devam etti:

“Protein oranı yüksek yiyecekler, sindirimi daha uzun zaman almaları ve daha az açlık hissedilmesine yardımcı olmaları nedeniyle özellikle sahur için tavsiye edilir. Yumurta, süt gibi gıdalar protein ve diğer besin maddeleri bakımından yüksektir ve kişinin tercihine göre farklı şekillerde yapılabilir veya pişirilebilir. Yumurta yemek sizi tok hissettirecektir. Lif, inanılmaz derecede önemli bir beslenme kaynağıdır, ancak onu sahur sırasında özellikle önemli kılan şey, midenizi saatlerce sindirilmemiş halde bırakma yeteneğidir. Lif aynı zamanda kabızlığı da önleyecektir. Lif bakımından zengin gıda örnekleri arasında çilek, elma, tam tahıllar (buğday ekmeği, kepekli makarna, kahverengi pirinç ve yulaf gibi), yeşil fasulye ve bezelye, fındık, sebze bulunmaktadır. Yüksek kalsiyumlu gıdalar arasında süt, yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler bulunur.”

“Tuz ve kahveden uzak durun”

Prof. Dr. Korkut, sahurda kaçınılması gereken gıdaları ise şu şekilde sıraladı:

“Basit veya rafine karbonhidratlardan, tuzlu yiyeceklerden, kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır. Şekerler, beyaz un, hamur işleri, çörekler ve tahıllar gibi yiyecekler sadece üç ila dört saat boyunca doygunluk sağlar ve temel besin maddeleri bakımından düşüktür. Vücudunuzdaki sodyum seviyelerinin dengesizliği oruç tutarken susatır, bu nedenle tuzlu veya çok baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Kafein içeren içecekler uykusuzluğa ve huzursuzluğa neden olur. Kahve, enerji içecekleri gibi içecekler yüksek kafein içeriğine sahiptir. Sahurdan hemen sonra yatmak asit reflü yakınmasını arttıracaktır. Bu nedenle sahurdan sonra yarım saatten önce yatılmamalıdır. Gereğinde yatak başını yükselterek yatmak da reflü yakınmalarının belirgin azalmasını sağlayacaktır.”

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