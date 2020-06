Uzmanından siber saldırı uyarısı

Teknolojinin her geçen gün gelişimi ile siber saldırılar her geçen gün artarak devam ediyor. Hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, hosting firmalarının bu saldırılara karşı çalışmalarını arttırarak devam ettiğini belirterek, “Biz firma olarak uzman ekibimiz ile bu saldırılara karşı kendimizi geliştiriyor ve çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle hayatın vazgeçilmezi haline gelerek bir zamanların lüks tüketimi iken normal hayatın bir parçası haline geldi. Teknoloji 7’den 70’e her bireyin kullandığı bir alan olurken siber saldırılar ise buna bağlı olarak her geçen gün artarak devam ediyor. Bu kapsamda siber güvenliğin önemi de daha da artmakta. Web sitelerinizin ve verilerinizin güvenliğini sağlamak için bazı önlemler alınması gerektiğini belirten Hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, “Siber saldırılar ve siber güvenlik önlemleri her geçen gün önemini daha da artırmakta. Sizin de sahip olduğunuz web sitenizin ve verilerinizin güvenliğini sağlamak için almanız gereken bazı önlemler bulunuyor. Siber saldırılarının dünya genelinde her geçen gün arttığı ve hosting firmaları olarak bu saldırılara karşı ARGE çalışmaları yaparak birçok önlemler aldığımızı belirtmekte fayda var. Bilgisayar güvenlik sorunlarını takip eden insanların da bildiği üzere zararlı yazılımlar içeren siteler oldukça yaygın. Google’ın verilerine göre hackerlar tarafından ele geçirilen sitelerin sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 35’lik bir artış bulunuyor. Biz firma olarak uzman ekibimiz ile bu saldırılara karşı kendimizi geliştiriyor ve çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

“Şifrenizi minimum 8 karakterden oluşturun”

Site güvenliğinin sağlanmasında şifre güvenliğinin sağlanmasının çok önemli olduğunu dile getiren Çakı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Peki bir kişi siber saldırıyla karşı karşı karşıya kaldığında neler yapmalı? İşte bilmeniz gereken internet sitelerinin hacklenmesinde kullanılan yöntemler web sitenizin güvenliğinin sağlamanın yollarından en önemlisi şifre güvenliğinizi sağlamanızdır. Sistemlerinize ulaşmak için tanımladığınız şifrelerinizde mümkün olduğunca karmaşık kombinasyonlara sahip şifreleri tercih edin. Büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakter kullanın ve minimum 8 karakterden oluşturun. Güncel olmayan işletim sistemleri ve kullandığınız diğer yazılımlarınız siber güvenliğiniz açısından önemli açıklar oluşturmaktadır. Bu sebeple işletim sisteminizin ve web sitenizde kullandığınız WordPress, Joomla gibi içerik yönetim sistemlerinin, Cpanel, Plesk, Maestropanel gibi kontrol panellerinin her daim güncel olduğundan emin olunuz.”

“Virüs içeren reklama tıkladığınızda olabilecekler gerçekten sizi şaşırtabilir”

İnternette gezinirken sitelere azami dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çakı, “Bir sayfadaki virüs içeren reklama tıkladığınızda olabilecekler gerçekten sizi şaşırtabilir. Bütün elemanlarınız özellikle bilişim elemanlarınız internette gezdikleri sitelere çok dikkat etmelidirler ki kötü amaçlı yazılım sisteminize bulaşmasın. Şirket çapındaki reklam engelleyiciler ya da güvenli web siteleri listeleri bunun olma ihtimalini oldukça düşürür. Hosting ya da sunucu hesabınızda barındırılan dosya ve klasörleriniz üzerindeki izinler de güvenlik açıklarına neden olan etkenlerden bir başkasıdır. Bu izinler ile dosya ve klasörlerin her birinde, kullanıcıların ait olduğu gruba göre okuma, yazma ve çalıştırma haklarını denetleyen izinler grubu atanır. Bu sebeple dosya ve klasörlerinizdeki izinleri mutlaka kontrol etmeli ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmelisiniz. Son zamanlarda güvenlik konusu üzerinde çok duruyorsak, bunun sebebi şu an siber güvenliğin online dünyada en çok tartışılan konularda biri olmasıdır. Bu durum sizi ve web sitenizi ziyaret eden her kullanıcı için bir tehdit” ifadelerini kullandı.