Sağlık Uzmanından önemli uyarı! Konuşurken kelimeleri mi yutuyorsunuz?
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Dilvan Tekin, hızlı bozuk konuşmanın genellikle çocuklukta fark edilse de bazı bireylerde ergenlik veya yetişkinlikte belirginleşebildiğini belirterek, bu durumun “sadece hızlı konuşma alışkanlığı” olmadığını vurguladı.

Kimi insanlar konuşurken farkında olmadan kelimeleri yutar, cümleleri tamamlamadan diğerine geçer. Uzmanlara göre bu durum sadece heyecandan ya da acelecilikten kaynaklanmıyor. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Dilvan Tekin, hızlı bozuk konuşmanın nörolojik temelli bir iletişim güçlüğü olabileceğine dikkat çekti.

“Nörolojik temelli olduğu düşünülür”

Dilvan Tekin, "Hızlı bozuk konuşmanın kesin bir nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, nörolojik temelli olduğu düşünülür. Genellikle çocukluk döneminde fark edilir, fakat bazı bireylerde ergenlik veya yetişkinlikte belirginleşir. Bu durum yalnızca bir "hızlı konuşma alışkanlığı" değildir; altında dil planlama, dikkat süreçlerindeki zorluklar kişinin kendini ifade etmesi konusunda güçlükler yaşar. Bu yüzden birey, sosyal ortamlarda, iş yerinde ya da okulda iletişim kurmakta zorluk yaşayabilir. Toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak çok önemli; çünkü hızlı bozuk konuşma bir "karakter özelliği" değil, terapiyle geliştirilebilir bir iletişim güçlüğüdür. Eğer siz de konuşurken kelimeleri yutuyor, çok hızlı konuştuğunuz için sık sık tekrar etmek zorunda kalıyorsanız, bu sadece ‘heyecan' değil, hızlı bozuk konuşma olabilir. Bir uzmandan erken destek almak iletişim kalitesini ciddi şekilde arttırır" ifadelerini kullandı.

