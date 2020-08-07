Uzmanından önemli tavsiyeler: Puana değil, başarısına göre tercih yapın

Bu yıl başarı sıralamalarında büyük değişiklikler beklemediklerini, adayların puana göre değil, başarı sırasına göre tercih yapması gerektiğini hatırlatan Tözeniş, bu dönemi adayların araştırarak geçirmesi gerektiğini söyledi. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, YKS sınav sonuçlarının iyi okunması gerektiğini belirterek şu tespitlerde bulundu:

BAŞARI SIRASI DİKKATE ALINMALI

Adaylar sınav sonuç belgelerinde başarı sıralarını, puanlarını, eklenmiş puanlarını görecekler. 14 Ağustos saat 24.00’a kadar da resmi tercihler yapılacak. Teknik olarak sınav tamamlandı ama şu anda doğru tercih yapmak çok önemli. Bu noktada dikkat edilmesi gereken iki husus var. Birincisi, puana göre değil, başarı sırasına göre tercih yapılıyor. Biz tercih yaparken bir yıl öncesinin verilerine bakıyoruz. Her sene bu verilerde farklılıklar oluyor. Başarı sırası bize daha doğru istatistiği sağladığı için ona bakacağız.

HAKKINIZI İYİ KULLANIN

Adayların toplamda 24 tercih yapma hakları bulunuyor. Bu hakkı iyi kullanmak gerek. Bir aday başarı sırasının yarısında başlayarak bir iki tercih yapabilir, sonra kendi başarı sırasına denk birkaç tercih ve sonrasında kendi sıralamasının altında kalan başarı sıralarındaki bölümleri yazmalarını tavsiye ediyoruz. Yani başarı sırası 120 binde olan bir aday ilk tercihlerine 60 bin sıralamadan başlayarak 120 bine kadar tercih edebileceği yerleri yazabilir. Sondaki birkaç tercihine de 120 bin ve altı olan sıralamalara yer verirse kendini daha çok garantiye almış olur. Bu bir istek sıralaması ve bir takım rakamlardan bahsediyoruz ama öğrencilerin tercih eğilimlerini bilemiyoruz. Bu rakamlar da tercih eğilimlerine göre oluştuğu için gerçekçi ve geniş aralıkta tercih yapmak çok önemli. İkinci dikkat edilmesi gereken husus da adayların profesyonel tercih yardımı almalarıdır. Bu yardım, aday öğrencinin isteği doğrultusunda dışarıdan bakacak farklı bir göz ve doğru yönlendirme için çok önemlidir.

BAŞARI SIRALAMALARINA DİKKAT

Bugüne kadar başarı sıralamaları genel olarak çok fazla değişiklik göstermedi. Yine de zaman zaman değişken durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Ama genel olarak bir sayısal öğrencinin tercih eğilimi tıp, diş ve eczacılık fakültesi olarak gider. Mesela tıp fakültesinin genel olarak sıralaması bellidir. Eşit ağırlık alanında hukuk, psikoloji alanında çok büyük değişiklikler beklemeyiz.

SON KARARI SİZ VERİN

Tercih yapacak kişi sizsiniz. Aileleriniz de bu süreçte önemli rol oynuyor. Ailenin talep ve istekleri de önemli ama ailelere önerim aday öğrenciyle birlikte yürümeleri. Burada rehber öğretmen ve ebeveynler yol gösterici olarak rol oynamalı. Anne babalar tabii ki düşünce deneyimlerini paylaşabilirler ama karar mutlaka adayda yani sizlerde olmalı.

ARAŞTIRMA YAPMADAN İŞARETLEMEYİN

Üniversitelerin tercih dönemlerinde sunduğu imkânlar web sayfalarında detaylı bir şekilde yer alıyor. Bu sene adaylar bir taraftan da çok şanslılar. Üniversiteler tercih konusunda hem online hem yüz yüze destek olmaya devam edecekler. Adaylar mutlaka üniversitelerin tercih ve tanıtım günlerine katılsınlar. Durum ve olanaklarına göre ister online ister yüz yüze üniversiteden bilgi alıyor olmak önemli. Adaylar bölüme dair hem akademisyenlerle hem o bölümde okuyan öğrencilerle hem de üniversitenin işleyişine dair bilgi sahibi olabilirler. Tercih konusu araştırma yapılarak üstesinden gelinebilecek bir konu. Araştırma yapmaları ve bu doğrultuda karar vermeleri çok önemli.

Adaylar, kazanıp kayıt yaptırmamak kayıp demektir

Ece Tözeniş, üniversiteyi kazanıp, kayıt yaptırmayan öğrencilere de şu tavsiyede bulundu: “Üniversiteyi kazanıp, kayıt yaptırmayan öğrencilerin bunu çok iyi düşünmesi lazım. Puanı istediği gibi gelmediyse değerlendirerek düşünmesi lazım. Adaylar tercihlerini göndermeden önce ‘Yaptığım tercihlerin hepsinden emin miyim, buralarda gerçekten okumak istiyor muyum diye kendilerine sorsun’ Kazanıp da kayıt yaptırmadığı zaman başarı puanları yarı yarıya düşüyor, bunu göz önünde bulundursun. Ama yerleşemezse veya tercih yapmazsa böyle bir durum söz konusu olmuyor. Kazanıp kayıt yaptırmamak önemli ve iyi düşünülerek karar verilmesi gereken bir kriter.”

Üniversiteler öğrencilere çok fazla imkân sunuyor

Üniversiteyi kazanan öğrencileri bekleyen imkânlara dikkat çeken Ece Tözeniş, “Üniversitelerde çok fazla alternatif var. Aday yerleştikten sonra farklı bir bölümle Yan Dal veya Çift Ana Dal yapabilir. Böylece 4-5 yılın sonunda iki diplomayla mezun olabilir. ‘Üniversiteye yerleştim, artık ben bu bölümdeyim başka bölüm okuyamam’ diye düşünmesinler. Üniversite onlara çok güzel kapılar açacak. Adayların yerleştikten sonra ne yapabileceklerini düşünmelerini lazım” şeklinde konuştu.