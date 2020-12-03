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Aktüel Uzmanından Kovid-19 hastası gebelere "Reçete edilen ilaçlarınızı kullanın" uyarısı
Aktüel

Uzmanından Kovid-19 hastası gebelere "Reçete edilen ilaçlarınızı kullanın" uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru: - "Kovid-19 tanısı konan gebeler, hekimleri tarafından verilen ilaçları kullanmakta çekince yaşıyorlar. Antiviral ilaçlar, ateş düşürücüler ve kan sulandırıcıların çoğu gebelikte kullanılması sakıncalı olmayan ilaçlar. Reçete edilen ilaçların kullanılmaması daha çok zarar verecektir. İlaçların alınmaması anne adayı ve bebek için onarılması imkansız hasarlara yol açabilir" - "Sakıncalı ilaçlar gebelere verilmiyor. Kovid-19 hastası anne adaylarının tedavisine enfeksiyon ve göğüs hastalıkları ile kadın doğum uzmanları birlikte karar veriyorlar. Bir reçete yazarken ya da tedavi verirken bunun kar-zarar oranını hesaplıyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:26:54 -
Uzmanından Kovid-19 hastası gebelere "Reçete edilen ilaçlarınızı kullanın" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan gebelerin, hekimlerince verilen ilaçları kullanmakta çekince yaşadıklarını belirterek, "Antiviral ilaçlar, ateş düşürücüler ve kan sulandırıcıların çoğu gebelikte kullanılması sakıncalı olmayan ilaçlar. Reçete edilen ilaçların kullanılmaması daha çok zarar verecektir. İlaçların alınmaması anne adayı ve bebek için onarılması imkansız hasarlara yol açabilir." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un diğer insanlarda olduğu gibi gebelerde de öksürük, sırt ağrısı, eklem ağrısı ve yüksek ateş belirtileriyle seyrettiğini aktardı.

Kovid-19 tanısı konan anne adaylarının bebekleri için endişe ettiğinden bahseden Buyru, bu nedenle gebelerde hastalığın fiziksel yansımalarına psikolojik olumsuzlukların eklenebildiğine değindi.

Buyru, Kovid-19'un erken doğum riskini artırdığını, bebekte gelişme geriliğine yol açabildiğini, uzun süren enfeksiyonda rahim içerisinde bebeğin büyümesinin duraklayabildiğini, bebeğin erken doğurtulması gerekebildiğini, çok fazla rastlanmasa da anne karnında bebek ölümlerinin de bildirildiğini, salgın sürecinde dünyada sezaryen doğum oranlarında da artış yaşandığını kaydetti.

- "Sakıncalı ilaçlar gebelere verilmiyor"

Prof. Dr. Buyru, Kovid-19 tanısı konan gebelerin, hekimleri tarafından verilen ilaçları kullanmakta çekince yaşadıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Antiviral ilaçlar, ateş düşürücüler ve kan sulandırıcıların çoğu gebelikte kullanılması sakıncalı olmayan ilaçlar. Reçete edilen ilaçların kullanılmaması daha çok zarar verecektir. İlaçların alınmaması anne adayı ve bebek için onarılması imkansız hasarlara yol açabilir. Sakıncalı ilaçlar gebelere verilmiyor. Kovid-19 hastası anne adaylarının tedavisine enfeksiyon ve göğüs hastalıkları ile kadın doğum uzmanları birlikte karar veriyorlar. Bir reçete yazarken ya da tedavi verirken bunun kar-zarar oranını hesaplıyorlar. Basit bir vajinal enfeksiyon bile tedavi edilmediğinde erken doğum riskini artırabiliyor, ciddi sorunlara yol açabiliyor. O nedenle mümkün olduğunca gebelerin verilen ilaçları belirtildiği gibi kullanmaları gerekiyor. Örneğin hamilelere kullanması için ilaç veriliyor fakat kendileri daha düşük dozda içmeyi tercih ediyor. Ancak bu davranış o ilacın tamamen etkisiz olmasına yol açıyor. Doğru olan hekime güvenip, verilen ilaçları önerilen doz ve sürede kullanmak."

Annenin Kovid-19 hastası olması durumunda enfeksiyonun bebeğe sütten geçmediğinin altını çizen Buyru, emzirmeye devam edilmesinin önerildiğini aktardı.

Prof. Dr. Faruk Buyru, Kovid-19 hastası annenin bebeğini emzirirken fiziksel teması minimuma indirmesi, maske takması, her emzirmeden önce ellerini yıkaması, bulaş riskinden çok korkuyorsa sütünü sağıp çocuğunu biberon ya da kaşıkla beslemeye devam etmesi tavsiyesinde bulundu.



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