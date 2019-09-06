Uzmanından kistik fibrozis uyarısı

Dicle Üniversite Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Velat Şen, kistik fibrozis hastalığının akciğerleri ve sindirim sistemini etkileyen genetik bir hastalık olduğunu belirterek, büyüme, gelişme geriliği ve akciğer enfeksiyonları olan çocukların mutlaka Kistik Fibrozis Merkezi’ne yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kistik fibrozis hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Velat Şen, 8 Eylül’ün Dünya Sağlık Örgütü kararıyla Kistik Fibrozis Günü olarak belirlendiğini söyledi. Doç. Dr. Şen, "Hastalık, solunum yollarında özellikle akciğerlerimiz başta olmak üzere birden çok organı etkilemektedir. Hastalık multi sistemik olduğu için akciğerle beraber özellikle pankreası da etkilemektedir. Tanı özellikle doğduktan itibaren uzayan sarılıkla, ilk kakasını geç yapmakla bulgu verebiliyorlar. Bu çocuklarımızda bir gelişme geriliği söz konusu oluyor. Bebekler doğduktan sonraki dönemde kilo almada duraksama, büyüme gelişme gibi şikayetleri olabiliyor. Bu hastalıkta özellikle ciltte terle ilgili sorunlarımız oluyor. Bu çocukların terleri çok tuzlu oluyor. Vücutlarında ciddi manada bir tuz kaybı oluyor. Hastalığın tanısı çok önemli. Çünkü ne kadar erken tanınırsa erken tedaviyle, uygun tedaviyle yaşam süresi ve kalitesi belirgin olarak artıyor" dedi.

"Ülkemizde tanı konulan hasta sayısı 3 ila 4 bin arasında"

Hastalığın tanısı sonrası ailelerle birlikte hareket ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Velat Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece çocuk göğüs hastalıkları değil, bununla beraber gastroenteroloji, endokyonoloji, fizyoterapi doktorlarımız ve enfeksiyon doktorlarımızla beraber hareket ediyoruz. Tüm dünyada on binlerce hasta olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde de en az 20 bin civarından hasta olduğu düşünülüyor. Ancak henüz tanı alan hasta sayısı 3 bin ile 4 bin arasında. Demek ki, hastaların önemli bir kısmı tanı konamamış. Bizim burada da baktığımız zaman akraba evliliğinde dolayı kistik fibrozisi biraz daha fazla görmekteyiz. Kistik fibrozis genetik bir hastalıktır. Anne veya baba taşıyıcı olduğu zaman hastalık ortaya çıkıyor. Bu nedenle bizim bölgemizde bu hastalığı biraz daha sık görüyoruz. Tüm dünyada 8 Eylül Dünya Kistik Fibrozis Günü olarak kullanılmakta. Bir de bölgemizde Kistik Fibrozis Merkezi olarak bir farkındalık oluşturarak hem aile bilgilendirme toplantısı hem hekim bilgilendirme toplantıları yapıyoruz.”