  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altınla ilgili beklenmedik karar devreye sokuldu! Artık bu şart getirildi, fiyatlar tepetaklak olabilir

Canlı yayında birbirlerine girdiler! 'Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu'

Dağda bayırda görürseniz poşet poşet toplayın! Nereye götürseniz satılıyor! Millet resmen kuyruk oluyor

Bakan Ömer Bolat açıkladı Türkiye’den Cumhuriyet tarihinin rekoru

Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Yazılımı hazırlanıyor yakında başlayacak

Hocamız, “Türkler pis, Suriyeliler mis kokuyor” mu dedi?

Skandalın detayları ifşa oldu! İşte CHP’li belediyedeki rüşvet şifresi

Köylüler dağdan topluyor, tezgahta bir tane bile kalmıyor! Doktorlar bu meyveyi hastalara reçeteyle veriyor

113 kişiyi öldürmüştü 'Hayalet' konuştu: Açıklamaları dünya medyasında yankı uyandırdı.

Çıkıp çıkmayacağı uzun süredir tartışılıyordu! En yetkili isimden 500 liralık banknot duyurusu geldi
Sağlık Uzmanından grip aşısıyla ilgili önemli uyarı
Sağlık

Uzmanından grip aşısıyla ilgili önemli uyarı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 15:57:00 -
Uzmanından grip aşısıyla ilgili önemli uyarı

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, grip aşısının koruyuculuğunun 6-8 ay sürdüğünü söyleyerek, "Risk grubundakilerin yıllık aşılanmasını öneriyoruz" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, grip aşısı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Risk grubunda bulunan insanların grip aşısını mutlaka yaptırması gerektiğini kaydeden Toker, "Mevsimsel grip influenza gribiyle meydana gelen üst solunum yollarıyla alakalı bir hastalıktır. Maalesef virüsün yapısından dolayı her sene çok sık değişiklik gösteren bir virüstür. Bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü virüsün özelliğine göre her sene aşının içeriğini ayrı şekilde belirlemektedir. Son dönemlerde ülkemizde influenza A tipinden 2 suş, B tipinde de 1 suş şeklinde aşı içeriği yapılıyor. Özellikle bu kuzey ve güney yarımkürede bile değişiklik gösteriyor. O yüzden bizim mevsimsel grip aşısını her sene yeniden olmamız gerekiyor. Zaten bu CBu belirlemeler kuzey yarımkürede eylül ve ekim aylarında ilk grip mevsimi başlamadan aşıların olunması gerekiyor. Bu şekilde de yaz başına kadar koruma sağlanmış oluyor. Özellikle 55-60 yaşın üzerindeki yaşlılar, kanser hastalığı, belirlenmiş bir immün yetmezliği olan kişiler, bu kişilere bakım verenler, hastanedeki sağlık personelleri, küçük yaş grubundaki çocuklar ile kreşlerde beraber olan kişiler özel risk grupları olarak tanımlanır ve yıllık aşılanması özellikle önerilir” ifadelerini kullandı.

Aşının kimlere yapılmayacağı konusunda bilgiler veren Toker, “6 aylıktan küçük bebekler ve hamileliğin ilk 3 ayında olduğu belirlenen kişilere aşıyı çok önermiyoruz. Bu nedenle özellikle hamilelik planlayan kadınlar öncesinde aşı oldukları takdirde hem gebelikleri boyunca korunurlar hem de bu şekilde hamilelik başlamadan bebeklerine ek bir zarar gelmesini engellemiş olurlar. Anne süt emzirdiği ve o dönemde aşı olduğu takdirde sütten koruyucu antijenler bebeğe geçecek ve bebeği de koruyacaktır. Bu da önemli bir noktadır” şeklinde konuştu.

Okullar açıldı böyle oldu! Çocukların her ay hasta olması normal mi?
Okullar açıldı böyle oldu! Çocukların her ay hasta olması normal mi?

Sağlık

Okullar açıldı böyle oldu! Çocukların her ay hasta olması normal mi?


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Okullar açıldı böyle oldu! Çocukların her ay hasta olması normal mi?
Okullar açıldı böyle oldu! Çocukların her ay hasta olması normal mi?

Sağlık

Okullar açıldı böyle oldu! Çocukların her ay hasta olması normal mi?

{relation id:1792819 slug:'uzmanindan-altin-tavsiyeler-okullardaki-enfeksiyon-artisini-onlemek-icin-ne-yapilabilir'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23