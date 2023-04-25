Uzmanı yükselişine dair bir tahmin yaptı: Petrol kaybından sonra yükselecek! Brent petrol fiyatı, o rakamı...

Petrol bankacılık krizinden bu yana en büyük haftalık kaybından sonra yükseliyor

Petrol, birçok yatırımcının taleple ilgili daha fazla ipucu beklerken düşük hacimli işlemlerde geçen hafta yaşanan düşüşün bir kısmını telafi etti.ABD ham petrolü gün boyunca dalgalı bir seans sırasında 2,50 dolar aralığında gidip gelerek varil başına 79 dolar civarında işlem gördü. Geçen hafta emtia, Asya'daki rafineri marjlarının daralmasına ilişkin işaretler arasında Mart'taki bankacılık krizinden bu yana en büyük haftalık düşüşü yaşadı.

DeCarley Trading'de Emtia Brokeri ve Stratejisti olan Carley Garner, "Bir kenarda oturup bir yön bulmaya çalışan birçok yatırımcı var. Yatırımcılar girmek için bir dip arıyor; 75 doları tutarsak, çok daha yüksek kazanmaya başlayabiliriz” dedi.

Ham petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin sürpriz yeni üretim kesintileri açıklamasının ardından bu ayın başlarında görülen rallinin neredeyse tamamını sildi. Citigroup, kısmen Orta Doğu'daki yeni rafinerilerdeki artışa atfedilebilen Asya rafineri marjlarındaki gerilemenin büyüklüğü karşısında şaşırdığını söyledi.

Bu haftanın ilerleyen saatlerinde Federal Rezerv, Mayıs ayı politika toplantısından önce ABD'deki istihdam, enflasyon ve tüketici harcamaları hakkındaki son önemli raporlarını yayınlayacak. Ek olarak, Chevron ve Exxon da dahil olmak üzere dünyanın en büyük petrol devlerinden bazıları ilk çeyrek kazançlarını Cuma günü açıklayacak.

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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,55 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 82,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel ekonomi ve talep görünümüne ilişkin belirsizlikler ile faiz artışı beklentileri nedeniyle karışık seyir izliyor. ABD ve Avrupa'da merkez bankalarının gelecek ay faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de tatil kaynaklı talep artışı beklentileri ise fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,85 ile 83,33 dolar aralığının direnç, 82,37 ile 81,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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